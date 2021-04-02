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Транспортная прокуратура подтвердила утечку нефтепродуктов на севере Петербурга. Объясняться придётся представителям железной дороги

Прокуроры заинтересовались резервуарами с нефтепродуктами в Выборгском районе Петербурга

После заявления экоактивистов о возможном разливе мазута недалеко от железнодорожной станции Парголово на ситуацию обратила внимание транспортная прокуратура по СЗФО. Об этом региональное ведомство сообщает 2 апреля.

Проверка подтвердила, что на 17-м километре указанной станции в Выборгском районе Петербурга внутри бетонного фундамента расположены резервуары с нефтепродуктами. В месте его повреждения происходит утечка в сторону водоотводного канала.

«В транспортную прокуратуру вызваны ответственные должностные лица Октябрьской дирекции инфраструктуры для дачи объяснений. При наличии оснований к виновным прокуратура примет меры реагирования и даст оценку действиям ответственных лиц», — заявили в региональном ведомстве.

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Ситуация находится на контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.

О возможном разливе похожей на мазут жидкости в полосе отвода железной дороги ранее сообщили представители общественной организации «Зелёный фронт». Экоактивисты рассказали, что ситуация может ухудшиться в период весенних паводков. После обращения «Фонтанки» в комитет по природопользованию Петербурга на место также выехали сотрудники подведомственного «Экостроя».

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