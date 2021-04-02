После заявления экоактивистов о возможном разливе мазута недалеко от железнодорожной станции Парголово на ситуацию обратила внимание транспортная прокуратура по СЗФО. Об этом региональное ведомство сообщает 2 апреля.

Проверка подтвердила, что на 17-м километре указанной станции в Выборгском районе Петербурга внутри бетонного фундамента расположены резервуары с нефтепродуктами. В месте его повреждения происходит утечка в сторону водоотводного канала.



«В транспортную прокуратуру вызваны ответственные должностные лица Октябрьской дирекции инфраструктуры для дачи объяснений. При наличии оснований к виновным прокуратура примет меры реагирования и даст оценку действиям ответственных лиц», — заявили в региональном ведомстве.