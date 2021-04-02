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СК: Доктора Земченкова, обвиняемого в убийстве жены, выдал полиграф

Обвиняемого в убийстве и расчленении жены петербургского доктора Земченкова проверяли на детекторе лжи

Председателю СК РФ Александру Бастрыкину доложили о ходе расследования уголовного дела 60-летнего нефролога Земченкова, который обвиняется в убийстве своей жены. Об этом 2 апреля сообщается на сайте ведомства.

«Мужчина был допрошен с применением полиграфа. Указанные сведения в совокупности с другими вновь полученными доказательствами послужили основаниями для предъявления ему обвинения в совершении указанного преступления», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 23 февраля 2010 года обвиняемый в квартире на Чапыгина во время ссоры убил свою супругу, после чего расчленил тело и выбросил части в мусорные контейнеры. Чтобы скрыть преступление, он обратился в полицию с заявлением о пропаже жены. Главный нефролог Петербурга долгие годы хранил тайну пропажи своей супруги, публично выступая в роли живущего надеждой отца семейства, в том числе на программе «Жди меня».

Подробнее об истории главного нефролога Петербурга читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (5)

Carolus
Допрос с применением полиграфа имеет доказательственное значение, но только если было получено письменное согласие испытуемого. Ну, и, кроме того, полиграф требудет подтверждения обычными позитивными доказательствами, поскольку он не может сам позитивный факт доказать. Он может лишь засвидетельствовать о напряжении в ответе на тот или иной вопрос, что косвенно говорит о том, что испытуемый говорит неправду. Для обвинения, конечно, этого будет недостаточно.
Djnyana
А вдруг это не он, но его просто.. - пытали? За полтора дня сознался в том, что было.. так давно и, даже тесть его - в сомнении.. Детектор чего? Посмотрите на первые кнопки ТВ каналов, как среагирует на них этот Детектор? Разумеется - отрицательно, ни капли Лжи, всё что из них выливается - Эталон Правды! СК объявляет, что ребёнок погиб под снегом, а все участники утверждают - обратное, как можно доверять хоть что-то, вот этим "людям" из СК, про которых можно бесконечно приводить примеры?..
Савва Морозов
в роли полиграфа - какие предметы были?
когда туман начинают нагонять, про совокупность - сразу недоверие к ним.
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