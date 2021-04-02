СК: Доктора Земченкова, обвиняемого в убийстве жены, выдал полиграф

«Мужчина был допрошен с применением полиграфа. Указанные сведения в совокупности с другими вновь полученными доказательствами послужили основаниями для предъявления ему обвинения в совершении указанного преступления», — говорится в сообщении.



По данным следствия, 23 февраля 2010 года обвиняемый в квартире на Чапыгина во время ссоры убил свою супругу, после чего расчленил тело и выбросил части в мусорные контейнеры. Чтобы скрыть преступление, он обратился в полицию с заявлением о пропаже жены. Главный нефролог Петербурга долгие годы хранил тайну пропажи своей супруги, публично выступая в роли живущего надеждой отца семейства, в том числе на программе «Жди меня».

