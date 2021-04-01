К реформе Смольный готовится не один год. Согласно букве федерального закона, она должна была произойти еще в середине 2020-го. Основная идея в том, чтобы перевести всех перевозчиков на единый социальный тариф, вместе с этим запланировано сокращение числа маршрутов. Оставшиеся разыграют на аукционах с контрактами новой формы: все риски по недобору пассажиропотока и выручки берет на себя бюджет, подрядчик получает фиксированную оплату от города за транспортную работу.. Предполагается и строительство инфраструктуры. В итоге Смольный сослался на пандемию и отложил реформу на 2 года.