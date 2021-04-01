Как стало известно «Фонтанке» 1 апреля, контракты заключат на 451 действующий маршрут: сюда входят как те направления, которые разыграют между коммерческими перевозчиками этим летом, так и маршруты «Пассажиравтотранса» и «Горэлектротранса», контракты по которым истекают только в 2025 году.
Кроме того, будут установлены 100 новых автобусных маршрутов, а также два троллейбусных: № 51 (ж/д станция «Ручьи» — ул. Николая Рубцова) и № 52 (метро «Старая деревня» — Арцеуловская аллея).
Отмене подлежат 238 автобусных маршрутов, из них 222 — с буквой «К»: после реформы коммерческих направлений без льгот не останется.
Поменяется трассировка 51 существующего автобуса, трех троллейбусов (№ 9, 23 и 47), а также 40-го трамвая.
Судя по проекту, заключить контракты с коммерческими перевозчиками на их часть постреформенной сети надо в августе 2021-го. Это значит, что до запуска маршрутов в июле 2022 года у них останется почти год.