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102 новых маршрута, 238 — под гильотину. Смольный показал, как сеть общественного транспорта в Петербурге будет выглядеть после реформы

Власти рассказали, по каким маршрутам поедет петербургский транспорт с лета 2022 года

Комитет по транспорту Петербурга подготовил проект изменений в документ планирования, где содержатся маршруты общественного транспорта. Они должны вступить в силу с июля 2022 года.

Как стало известно «Фонтанке» 1 апреля, контракты заключат на 451 действующий маршрут: сюда входят как те направления, которые разыграют между коммерческими перевозчиками этим летом, так и маршруты «Пассажиравтотранса» и «Горэлектротранса», контракты по которым истекают только в 2025 году.

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Кроме того, будут установлены 100 новых автобусных маршрутов, а также два троллейбусных: № 51 (ж/д станция «Ручьи» — ул. Николая Рубцова) и № 52 (метро «Старая деревня» — Арцеуловская аллея).

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Отмене подлежат 238 автобусных маршрутов, из них 222 — с буквой «К»: после реформы коммерческих направлений без льгот не останется.

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Поменяется трассировка 51 существующего автобуса, трех троллейбусов (№ 9, 23 и 47), а также 40-го трамвая.

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Судя по проекту, заключить контракты с коммерческими перевозчиками на их часть постреформенной сети надо в августе 2021-го. Это значит, что до запуска маршрутов в июле 2022 года у них останется почти год.

К реформе Смольный готовится не один год. Согласно букве федерального закона, она должна была произойти еще в середине 2020-го. Основная идея в том, чтобы перевести всех перевозчиков на единый социальный тариф, вместе с этим запланировано сокращение числа маршрутов. Оставшиеся разыграют на аукционах с контрактами новой формы: все риски по недобору пассажиропотока и выручки берет на себя бюджет, подрядчик получает фиксированную оплату от города за транспортную работу.. Предполагается и строительство инфраструктуры. В итоге Смольный сослался на пандемию и отложил реформу на 2 года.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

Лилия Михайлова
Эти жутко антисанитарные "Тук-туки" позор города
alexadmin
Если откинуть в сторону разговоры в целом, то персонально жалко 40 трамвай - один из старых маршрутов советских еще времен, тянущийся через пол города. Еще был шикарный 53, приезжавший на конюшенную площадь.
OldObyvatel
Побывал в Хельсинки, Стокгольме, Праге, Будапеште, Вене и Париже. Проблемы как добраться куда-нибудь откуда-нибудь просто не заметил.
Все эти реформы напоминают перестановку мебели в борделе - любимое занятие всех российских управленцев.
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