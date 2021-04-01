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Российская валюта дешевеет. Евро за день подорожал больше чем на рубль

Рубль падает к евро и доллару на торгах

Курс евро на торгах на Московской бирже вечером 1 апреля превысил 90 рублей. В целом за день европейская валюта прибавила 1,13 руб.

Также дорожает и доллар, его цена к вечеру достигла 76,37 руб. — максимальное значение с 25 марта. За день американская валюта прибавила 0,62 руб. Рубль слабеет к доллару с 17 марта, когда президент США заявил о подготовке новых антироссийских санкций.

При этом российской валюте может оказать поддержку нефть, которая начала дорожать на фоне решения ОПЕК+ об увеличении добычи.

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Комментарии (1)

263836471
Зато Россия маниакально продолжает топить в море трубы - вдали от своих берегов...
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