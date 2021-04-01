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Нефть Brent подорожала после новостей об увеличении добычи странами ОПЕК+

Страны ОПЕК+ решили увеличить добычу более чем на 1 млн баррелей

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 1 150 тысяч баррелей в сутки, сообщает РИА Новости 1 апреля со ссылкой на минэнерго Казахстана.

«По итогам заседания было принято решение о коллективном увеличении текущего уровня добычи странами ОПЕК+ в мае на 350 тысяч баррелей в сутки, в июне — на 350 тысяч баррелей в сутки, и в июле — на 450 тысяч баррелей в сутки», — цитирует агентство заявление ведомства.

Опубликованная информация о новых договорённостях привела к росту цены барреля нефти Brent на 1,9%, до $ 63,4, барреля WTI — на 2,18%, до $ 60,51 (к 19:50 мск).

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков в комментарии РБК пояснил, что цены на нефть могут расти из-за того, что наращивание ее добычи будет более медленным, чем ожидалось.

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