Как сообщает читательница «Фонтанки» Виктория, на КАД в районе Мурино произошло «массовое ДТП, которое постоянно нарастает». Участники аварии, по ее словам, ждут ГИБДД более трех часов. На фото с места аварии видно две побитые легковые машины, одну из которых вдобавок развернуло на 180 градусов.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» рассказали, что около 11:30 на 28-м километре внешнего кольца КАД столкнулись два легковых автомобиля, а через два часа с ними же столкнулся еще и грузовик. Вдобавок через 200 метров от них, тоже на внешнем кольце, столкнулись легковая и грузовая машины.
Пострадавших в ДТП, к счастью, нет. Участники первой аварии занимают третью и четвертую полосы, а второй — вторую. И ждут ГИБДД для оформления. Поэтому на внешнем кольце образовался небольшой затор. По данным «Яндекс.Пробок», тянется он чуть больше чем на полтора километра.