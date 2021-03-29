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Пока водители двух легковых ждали оформления ДТП на КАД, в них въехал грузовик

Две аварии с грузовиками на расстоянии 200 метров собирают пробку на КАД Петербурга

Пара ДТП затруднили движение на северо-востоке кольцевой автодороги Петербурга днем 29 марта. Причем одно из них — двойное: в столкнувшиеся ранее машины въехал грузовик.

Как сообщает читательница «Фонтанки» Виктория, на КАД в районе Мурино произошло «массовое ДТП, которое постоянно нарастает». Участники аварии, по ее словам, ждут ГИБДД более трех часов. На фото с места аварии видно две побитые легковые машины, одну из которых вдобавок развернуло на 180 градусов.

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В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» рассказали, что около 11:30 на 28-м километре внешнего кольца КАД столкнулись два легковых автомобиля, а через два часа с ними же столкнулся еще и грузовик. Вдобавок через 200 метров от них, тоже на внешнем кольце, столкнулись легковая и грузовая машины.

Пострадавших в ДТП, к счастью, нет. Участники первой аварии занимают третью и четвертую полосы, а второй — вторую. И ждут ГИБДД для оформления. Поэтому на внешнем кольце образовался небольшой затор. По данным «Яндекс.Пробок», тянется он чуть больше чем на полтора километра.

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Комментарии (6)

AlBerkut
Ну и ещё в копилку...
Участники ДТП заняли третью и четвёртую полосы, один из них грузовик...
А теперь внимание вопрос знатокам, что грузовоз делал на автомагистрали дальше второй полосы?
Или в первой-второй не так интересно в глаза долбиться? 🤔
vic_5e4cd1938d1a8
Останавливаться на кад после дтп надо на обочине, в крайнем случае, в первой полосе и людям из авто находиться за ограждением магистали. 100500 раз предупреждали. Каким-то чудом 2 часа в них ни кто не влетел.
мухомор
профессионал привычно долбился в глаза.
другого объяснения, как со своей высоты он вовремя не смог разглядеть аварийные автомобили на дороге невозможно.
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