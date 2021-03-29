«Отчитывают меня, сидя под портретом Путина». Навальный рассказал о своих выговорах за решеткой

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который продолжает отбывать наказание в ИК-2 в Покрове, рассказал о своем опыте общения с дисциплинарной комиссией и выговорах.
«Выговоры мне выносит дисциплинарная комиссия из 7 человек. И когда они отчитывают меня, сидя под портретом Путина», — такой пост 29 марта Навальный опубликовал в своем Instagram через соратников.
По его словам, в его «портфолио плохого парня» есть уже 4 выговора за 2 недели в СИЗО «Кольчугино» и 6 выговоров за 2 недели в ИК-2 «Покров». Кроме того, на рассмотрении находятся еще 20 рапортов за подъем до команды, отказ заниматься зарядкой и предложение вместо этого «выпить кофе», отказ смотреть видеолекцию, которую осужденный посчитал «идиотской». «На встрече с адвокатами был в футболке (не шучу)», — добавил Навальный еще одну причину для нарушения режима.
Он пошутил, что в следующий раз рапорт могут составить по причине того, что он «широко улыбался, хотя по распорядку дня было время страдать».
Также оппозиционер вспомнил свое детство, в котором школьные учителя рекомендовали ему не спорить, так как это приведет его к тюрьме. «Что характерно, они были правы», — резюмировал Навальный.
В конце своего сообщении он в очередной раз обратился к читателям: «Не нарушайте правил! (Но все-таки обязательно немножечко нарушайте)».
Это не первый пост, который Навальный опубликовал за решеткой. На прошлой неделе он поведал о своем здоровье, которое стало ухудшаться. В другом послании он раскрыл подробности своего быта и сравнил заточение с «космическим кораблем».
Адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала «Фонтанке», что ее подзащитного «довели» до того, что он не может стоять. Сторона защиты намерена добиваться его перевода на лечение в Москву. Жена Навального Юлия, в свою очередь, сообщила о плохом самочувствии супруга и попросила его освободить. В Кремле заявили, что не будут реагировать на обращения о здоровье Навального.
Алексей Навальный был задержан 17 января в Шереметьево сразу после прилета из Германии, где несколько месяцев лечился в клинике Charite. 2 февраля суд заменил на реальный его условный срок по делу «Ив Роше». С учетом домашнего ареста в колонии оппозиционеру предстоит провести 2,5 года. 17 февраля Европейский суд по правам человека потребовал освободить политика. Российский Минюст ответил, что это невозможно. 25 февраля оппозиционера этапировали из «Матросской тишины». Сейчас он находится в ИК-2 во Владимирской области.