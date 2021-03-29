«Отчитывают меня, сидя под портретом Путина». Навальный рассказал о своих выговорах за решеткой

«Выговоры мне выносит дисциплинарная комиссия из 7 человек. И когда они отчитывают меня, сидя под портретом Путина», — такой пост 29 марта Навальный опубликовал в своем Instagram через соратников.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который продолжает отбывать наказание в ИК-2 в Покрове, рассказал о своем опыте общения с дисциплинарной комиссией и выговорах.

По его словам, в его «портфолио плохого парня» есть уже 4 выговора за 2 недели в СИЗО «Кольчугино» и 6 выговоров за 2 недели в ИК-2 «Покров». Кроме того, на рассмотрении находятся еще 20 рапортов за подъем до команды, отказ заниматься зарядкой и предложение вместо этого «выпить кофе», отказ смотреть видеолекцию, которую осужденный посчитал «идиотской». «На встрече с адвокатами был в футболке (не шучу)», — добавил Навальный еще одну причину для нарушения режима.

Он пошутил, что в следующий раз рапорт могут составить по причине того, что он «широко улыбался, хотя по распорядку дня было время страдать».



Также оппозиционер вспомнил свое детство, в котором школьные учителя рекомендовали ему не спорить, так как это приведет его к тюрьме. «Что характерно, они были правы», — резюмировал Навальный.



В конце своего сообщении он в очередной раз обратился к читателям: «Не нарушайте правил! (Но все-таки обязательно немножечко нарушайте)».



Это не первый пост, который Навальный опубликовал за решеткой. На прошлой неделе он поведал о своем здоровье, которое стало ухудшаться. В другом послании он раскрыл подробности своего быта и сравнил заточение с «космическим кораблем».



Адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала «Фонтанке», что ее подзащитного «довели» до того, что он не может стоять. Сторона защиты намерена добиваться его перевода на лечение в Москву. Жена Навального Юлия, в свою очередь, сообщила о плохом самочувствии супруга и попросила его освободить. В Кремле заявили, что не будут реагировать на обращения о здоровье Навального.

