После купания «Калины» на парковке одного из магазинов во Всеволожском районе Ленобласти автомобилистов оградили от опасности, которая по весне может оказаться неожиданной для не знающих местность.



Как сообщают в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург», на парковке у магазина «Магнит» в деревне Разметелево, где в начале марта 2021 года автомобиль занырнул в канаву, появились «спасительные столбики». Вдоль края парковки установили пластиковые столбики со светоотражающими элементами. От тарана они, конечно, не спасут, но должны предупредить водителей, что съезжать с асфальта здесь — плохая идея.