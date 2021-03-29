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Коварную канаву в Разметелево, маскирующуюся под лужу, оградили «спасительными столбиками»

Вдоль канавы-сюрприза на парковке магазина под Петербургом установили столбики

После купания «Калины» на парковке одного из магазинов во Всеволожском районе Ленобласти автомобилистов оградили от опасности, которая по весне может оказаться неожиданной для не знающих местность.

Как сообщают в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург», на парковке у магазина «Магнит» в деревне Разметелево, где в начале марта 2021 года автомобиль занырнул в канаву, появились «спасительные столбики». Вдоль края парковки установили пластиковые столбики со светоотражающими элементами. От тарана они, конечно, не спасут, но должны предупредить водителей, что съезжать с асфальта здесь — плохая идея.

Напомним, 1 марта в канаву, идущую вдоль парковки, свалилась LADA Kalina. Тогда канава была полностью залита водой и выглядела просто как большая лужа, хотя на самом деле глубина оказалась метра полтора. Доставали занырнувшую по стекла «Ладу» эвакуатором.

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Комментарии (2)

260569221
Пипец... на дворе 2021 год...

Они оградили яму столбиками....

Столбиками Карл...
Иван 2пырьев
А никому кроме меня не видно, что канаву еще и засыпали?
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