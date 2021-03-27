Фото: «Пой-танцуй» / предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Пять веков назад Шекспир написал одну из самых цитируемых фраз: «Весь мир — театр». Сегодня она по-прежнему актуальна, мы можем сходить на спектакль буквально везде и в любое время: на улице, в баре, онлайн в «Зуме», да что там — даже во время пробежки. Самоизоляция дала мощный импульс всему театральному сообществу для развития необычных форм: теперь онлайн-спектакли, иммерсивные и сайт-специфик шоу можно найти не только у маленьких экспериментальных компаний, но и в крупных академических театрах.



ОНЛАЙН

Спектакль в «Зуме»

«Зум» стал одной из самых используемых площадок для онлайн-спектаклей во время самоизоляции. Среди них стоит особняком интерактивное шоу «Я не хочу это видеть» компании «Импресарио» продюсера Федора Елютина. Оно посвящено работе модераторов «Фейсбука». По легенде, зрители отобраны на эту вакансию и проходят онлайн-инструктаж от сотрудников и психологов. Можно даже назвать этот проект документальным — он сделан на основе реальных обучающих материалов «Фейсбука», опубликованных после утечки данных в газете The Guardian в 2017 году. Перед зрителями встают очень трудные вопросы, связанные с этикой, сексом, кибербуллингом, насилием, — и это серьезная «проверка на прочность» собственных ценностей.

«Я не хочу это видеть» периодически возобновляется, следите за афишей театра «Импресарио».



Фото: пресс-служба «Импресарио» Фото: пресс-служба «Импресарио» Фото: пресс-служба «Импресарио» Поделиться Поделиться







Спектакль в «Майнкрафте»

БДТ им. Г. А. Товстоногова развернул на карантине огромный проект «БДТ-digital», в котором самой радикальной формой стали спектакли в игре «Майнкрафт» режиссера Эдгара Закаряна. Впечатляет прежде всего само здание БДТ, скопированное максимально точно в пределах того, что позволяет игра. Сами же получасовые спектакли рассчитаны на школьников, инсценировки — это дайджесты произведений школьной программы. «Моцарт и Сальери» становятся рэп-батлом, «Вишневый сад» и «Недоросль» напоминают серии «Южного парка».



Лучше всего, конечно, быть геймером для участия в этих спектаклях, но при большом желании можно отсмотреть и сохранившиеся стримы на сайте БДТ-digital.

Спектакль во «ВКонтакте»

Александринский театр во время карантина придумал новую серию спектаклей под названием «Сцена суда». Они идут одновременно офлайн на Новой сцене и онлайн во «ВКонтакте», а итог определяется голосованием зрителей — к прямому эфиру может подключиться любой желающий. Автором текста для трех спектаклей из цикла стал белорусский писатель Саша Филипенко. Первый был сделан по пьесе Бориса Акунина «Драма на шоссэ», второй — по «Преступлению и наказанию» Достоевского.

Фото: Анастасия Брюханова, фото предоставлено Александринским театром Поделиться Поделиться







Казалось бы, за что еще раз судить и так осужденного на каторгу Раскольникова? Однако инициатор процесса, «православный коммунист» Печейкин предлагает ужесточить меру наказания Раскольникову и изъять роман Достоевского из библиотек как экстремистский. Будет ли наказан Раскольников — решают зрители. Шоу сопровождается живой музыкой, точь-в-точь как в передаче «Вечерний Ургант». Фарсовый характер происходящего всячески подчеркивается: суд доходит до такого накала страстей, что в качестве свидетеля вызовут даже покойную Алену Ивановну.



Следующий спектакль цикла «Сцена суда» будет 11 и 12 апреля. Спектакль в Clubhouse Новая сцена Александринского театра не ограничивает себя в поисках и тестирует сравнительно новую социальную сеть — «Клабхауз». Если все будет хорошо, премьеру объявят на следующей неделе. Имена режиссера и актеров держатся в секрете: известно лишь, что материалом станет не классическое произведение. Возможно, слушатели тоже станут участниками процесса.

ОФЛАЙН

Спектакль в отеле

В пяти комнатах отеля разворачивается настоящий детектив: после трагической смерти некоего великого художника сгорело его поместье со всеми работами. Остался только портрет одной из пяти женщин, окружавших его. Музы художника защищают свое право на портрет и славу, как будто зрители — это следователи. Помимо сюжета, в спектакле «Фаза зеркала» особого внимания заслуживает игра актрис, полутонами рисующих очень разные женские характеры. И все это — на расстоянии близком, всего полтора метра от зрителей (маску все же лучше носить, но никто не запрещает зрителям выпить воды).



Фото: Дмитрий Стельмах Фото: Дмитрий Стельмах Фото: Дмитрий Стельмах Фото: Дмитрий Стельмах Фото: Дмитрий Стельмах Фото: Дмитрий Стельмах Фото: Дмитрий Стельмах Фото: Дмитрий Стельмах Поделиться Поделиться







Режиссер этого спектакля Семен Александровский первый и задолго до карантина реализовал в Петербурге Pop-up театр, который может «возникнуть» абсолютно в любом пространстве. Пьесу написала специально для этого проекта драматург Ася Волошина, чьи произведения идут по всей России, вплоть до МХТ им. А. П. Чехова. Среди других спектаклей Pop-up театра стоит отметить постановки в стиле бар-хоппинга на Рубинштейна — внутри бара можно находиться без маски.

Следующий показ спектакля «Фаза зеркала» состоится 16 и 18 апреля.

Спектакль в приложении

Кстати, Семен Александровский уже придумывает новый сайт-специфик (site-specific) спектакль. На конференции TEDxKarpovka он рассказал о работе над специальным приложением: прогуливаясь по городу, вы сможете «услышать» мысли жителей домов, в частности, любовные письма разных эпох от княгини XVIII века до сантехника 1930-х и даже сегодняшнего дня. Узнать дату премьеры можно будет на сайте театра. Спектакль в наушниках

Самым мощным по воздействию среди спектаклей, предполагающих прогулку в наушниках, можно назвать «Я жила» по дневникам Ольги Берггольц с Елизаветой Боярской в главной роли. Зрители идут от дома «Слеза Коммунизма» на улице Рубинштейна до Дома радио — этим маршрутом она ходила в блокаду. Боярская передает слова из дневников поэта так, что суровая зима 1942 ощущается буквально кожей, бегут мурашки от страха. Контраст между смертью, к которой тогда были так близки, и желанием жить — настолько острый, настолько правдивый, что в финале зрители растерянно стоят у Дома радио, долго настраиваясь на реальную жизнь.



Оказаться на этом спектакле можно с помощью приложения «Мобильный художественный театр», созданного журналистами Михаилом Зыгарем и Кареном Шаиняном в 2019.

О более традиционном радиотеатре из этого приложения «Фонтанка» уже писала раньше.

Спектакль на пробежке

Театр постепенно встраивается в привычные ритуалы в жизни человека. Мобильный художественный театр предлагает прослушать спектакль «Кайдзен» во время бега и стать его полноправным участником. Название отсылает к японской философии кайдзен, направленной на постоянное улучшение работы и включающей в себя четыре стадии: планирование, эксперимент, анализ, внедрение. Вместе со зрителем тренировку начинают герои спектакля, юноша и девушка, а когда приходит усталость, в наушниках звучат голоса профессиональных спортсменов — марафонца Степана Киселева и олимпийского чемпиона по волейболу Максима Михайлова, рассказывающие о том, как не терять мотивацию.

Петербуржцам в приложении Мобильного художественного театра доступны еще театр в собственной ванной («Погружение») и даже в собственном теле («9 движений»).



Спектакль-путешествие в бывшем заводском цехе

Худрук Театра поколений Данила Корогодский вновь приглашает на постановку немецкого режиссера Эберхарда Келлера, сотрудничающего с театром с 2005 года. Международный проект, объединяющий Россию, Германию и Швейцарию, будет посвящен немецкому писателю Якобу Михаэлю Рейнхольду Ленцу, связанному с литературным движением «Бури и натиска». Он родился в Риге, жил в Германии, затем 11 последних лет жизни провел в России. Спектакль об этом вечном скитальце планируется сочинять, опираясь на «Одиссею» на уровне композиции текста и самого сценического действия. Первые лабораторные пробы пройдут летом этого года, если изменится ситуация с закрытыми из-за карантина границами.

Спектакль, где зрители танцуют

Представьте: вы идете по улице и вдруг видите толпу людей, в полной тишине отплясывающих что-то невообразимое. Именно так выглядит со стороны спектакль «Пой-танцуй». Для участия в нем не нужно никаких специальных навыков, разве что желание как следует оторваться. Вам выдают наушники, и вместе с гидом, который показывает движения (а еще обманывает все ваши ожидания), вы исследуете пространство с совершенно необычной точки зрения. Вам будто дают долгожданное разрешение на то, чтоб танцевать в любом общественном месте под свою музыку без осуждения окружающих.



Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Идея такого спектакля впервые была реализована на Эдинбургском фестивале, а для России его заново сочинил уже упомянутый в этом гиде продюсер Федор Елютин — он привозит к нам весь авангард мирового театра. Изначально «Пой-танцуй» шел в Москве в парке Горького летом, а в Петербург его привезли на мартовские гастроли «Никольские ряды». Сейчас зимний сезон в «Никольских» закрыт, однако организаторы все же дают надежду, что гастроли повторятся летом.

Спектакли вне сцены летом

Благодаря фестивалю «Точка доступа» летом Петербург становится сценой для всех видов сайт-специфик театра. В этом году он пройдет с 8 по 26 июля 2021 года, так что ждем объявления программы и готовимся увидеть самые радикальные формы современного искусства.

Софья Козич, специально для «Фонтанки.ру»

