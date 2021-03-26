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В грядущий четверг, 1 апреля, вступает в силу постановление губернатора Александра Дрозденко о порядке выдачи разрешений на перевозку коммунальных и строительных отходов в Ленобласти. С этого момента перевозчик должен получать на сайте профильного комитета QR-код. При наведении на него проверяющий увидит, откуда мусор везут и куда, кто его образовал и кто везёт. Код выдаётся на месяц, на конкретную машину и водителя. Если мусоровоз едет без кода — штраф от 900 тысяч до 1,5 млн, а машину на штрафстоянку.



Постановление подписано 22 марта, полномочия спешно переданы от инициатора внедрения системы — комитета госэконадзора — в комитет по обращению с отходами. Там пока отвечают смыслами: от «всё будет в порядке» до «не мы это придумали, разбираемся». Отрасль настороженно наблюдает, никаких пояснений от чиновников, как будет работать система, не было. Ещё бы не настороженно, через пять дней под боем окажутся сотни машин. Мы попробовали получить разрешение на выдуманное ООО «Везу мусор». Предварительно нужно создать личный кабинет. При этом номер лицензии перевозчика отходов не требуется. Либо система сама сверяет с неким подгруженным списком, либо это будет делаться вручную. Везём с Зодчего России в Петербурге на полигон в Сланцы пятый, самый неопасный тип отходов. Хотел вбить в поле «Водитель» — Смирнов, но оно было неактивно. Тем не менее заявка принята и пока в статусе «на рассмотрении», но QR-код пришёл. При наведении на него происходит переход на ту же страницу с кодом, то есть ничего не происходит.

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Если серьёзно, то о неготовности системы выдачи разрешений говорят все опрошенные участники рынка. Мы спросили самых заметных. Так, по словам председателя профильной объединяющей перевозчиков общественной организации «Экос» Сергея Санне, новация относится к федеральным полномочиям и, по сути, дублирует лицензирование Росприроднадзора. — К легальным перевозчикам и так масса требований: проверка машин, обучение водителей, установка GPS-трекеров, документация на перевозимые отходы. Теперь станет на одного проверяющего больше. Ещё момент — планирование на месяц вперёд крайне затруднительно: точки сбора, конкретная машина, конкретный водитель, количество мусора. Ну и наконец, подробно раскрывается бизнес-модель организации, но мы знаем, что у нас бывает с данными, собираемыми государством. Надеемся, что исполнение постановления будет отложено, — говорит собеседник. Патриарх рынка обращения с отходами Анатолий Язев саму идею называет понятной и даже благородной. В автопарке у него около четырёхсот машин.

— Непонятен механизм исполнения. Мы пытались узнать, но ничего конкретного не услышали, а ведь первого апреля вступает в силу. Пытались зарегистрироваться, результат неясен. Подготовили запросы. По идее-то надо было собирать семинары разработчика с исполнителями, обучать, показывать. Ничего этого не было. Ещё нюанс — у нас уже до 50% мусора идёт на сортировку в городе, на полигоны едут хвосты, и как в этом случае отчитываться? — Если начнут штрафовать, что делать будете? — спросил 47news. — Сразу в суд, — не задумываясь, ответил Язев. Гендиректор компании «Петро-Васт» Анна Саламатова как бы сохраняет спокойствие. У неё в парке около сотни машин. — Больших переживаний не испытываем, — заявила собеседница. — Да неужели? — удивился 47news. — Конечно, ведь ещё есть два выходных и три рабочих дня. Ничего невозможного нет. — А если без иронии? — Если серьёзно, то мы как без QR-кода в лесу не разгружались, так и с ним не будем этого делать. Коллеги из легальных, думаю, тоже. В целом же идея неплохая, в лесу действительно огромное количество мусора. Но надо понять, как это будет работать технически.

Совладелец и гендиректор «Автопарк Спецтранс № 6» Сергей Глухов пока крайне лаконичен. Если не сказать скован. Он сообщил, что пока не готов комментировать ситуацию — на следующую неделю запланированы консультации с Ленобластью. В парке у Глухова около 200 машин. Руководитель филиала компании «Мехуборка» в Петербурге Андрей Антонов не так стеснителен. У него чуть более 80 машин. — С первого апреля это не заработает. Придумать-то придумали, я не спорю, идея хорошая, но как её в жизнь претворять, понимания нет. Сами посудите, с тем же планированием на месяц — машина может сломаться, водитель заболеть. Мы обратились за разъяснениями, нам сказали — ответим по регламенту, в течение 30 дней. По идее, систему надо обкатать. У меня 82 машины, готов десять выделить, да и остальные легальные, думаю, не против. Как рассказали 47news в региональном операторе по обращению с отходами «УК ООЛО», весь мусор собираемый и перевозимый в Ленобласти вполне виден и понятен, работает система ГЛОНАСС. «То, где и что собирается в городе, было бы безусловно интересно понимать», — отметили в регоператоре.

Председатель комитета по обращению с отходами Алексей Пименов на вопрос о перспективах ответил дипломатично. — Постановление о порядке выдачи разрешений подписано совсем недавно. С системой работают. Возможно, с первого апреля начнётся тестовая эксплуатация. — Какие данные, помимо маршрута, необходимо будет подгружать? — Пока только маршрут и кто образователь отходов. В дальнейшем количество позиций увеличится — например, что за отходы. — Кто будет обязан сообщать информацию? Образователь и перевозчик? — Нет, только перевозчик. — Кто будет иметь доступ к системе? — Наш комитет и комитет госэконадзора. Отметим, что функции контрольного органа исполнения постановления у госэконадзора. 47news спросил недавно назначенного председателя этого комитета Марину Тоноян, какая у неё есть для этого живая сила. — У нас 67 инспекторов, они имеют полномочия привлекать к административной ответственности. Но они могут работать только в связке с ГИБДД, сами мы не можем останавливать транспортные средства.

— Как думаете, заработает с первого апреля? — Будем тестировать, надо понимать сколько заявок, оценить масштаб. По результатам будет понимание. Первые пару месяцев наказывать никого не будем, — пообещала Тоноян. Полный текст читайте на 47news.