Интерьеры квартиры, представленные на фото в объявлении, показывают ровно то, что ожидает увидеть потенциальный покупатель в старой коммунальной квартире: общая кухня, страшненький коридор с веревками для белья и прочие прелести общественного быта. Номер квартиры в объявлении не указан, но на размещенном там же плане он очевиден. И совпадает с тем адресом, о котором хорошо знают почитатели таланта писателя Сергея Довлатова.

Историческая квартира на улице Рубинштейна, 23 на несколько часов оказалась в центре внимания культурного сообщества Петербурга 25 марта. Она продается еще с декабря, но на днях ее цена выросла в пять раз, и лишь после этого на нее обратили внимание.

Ситуацию запутывает риелтор, который по телефону уверяет корреспондента «Фонтанки», что это ошибка: «Это не квартира Довлатова. Она в другом крыле дома. Вы заблуждаетесь».



Тем не менее руководитель фестиваля Сергея Довлатова «День Д» Анастасия Принцева, которая не раз бывала в исторической квартире, по фотографиям четко узнает: оно. Практически сразу объявление о продаже на сайте объявлений ЦИАН помечается: снято с публикации, и изображения становятся недоступными. Попытки прояснить у риелтора ситуацию успехом не увенчались: «Не звоните сюда больше». Зато остается видно, как менялись аппетиты продавцов. Когда квартира только выставлялась на продажу 16 декабря, цена была указана 42 млн рублей. 3 февраля она снизилась до 38,5 миллионов, а 16 марта подскочила сразу до 200.



Анастасия Принцева рассказывает, что любители Довлатова подумывали выкупить эту квартиру, но денег у них на это не нашлось.



Сергей Довлатов жил в доме 23 по улице Рубинштейна с трех лет, после того как его родители вернулись в Ленинград из эвакуации. Уже во взрослом возрасте он переехал в соседний дом по улице Рубинштейна № 22. И именно оттуда отправился в эмиграцию.

