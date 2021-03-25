FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +5
76.17р89.98р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Квартиру Довлатова на улице Рубинштейна в Петербурге выставили на продажу за 200 миллионов рублей

Историческая квартира на улице Рубинштейна, 23 на несколько часов оказалась в центре внимания культурного сообщества Петербурга 25 марта. Она продается еще с декабря, но на днях ее цена выросла в пять раз, и лишь после этого на нее обратили внимание.

Интерьеры квартиры, представленные на фото в объявлении, показывают ровно то, что ожидает увидеть потенциальный покупатель в старой коммунальной квартире: общая кухня, страшненький коридор с веревками для белья и прочие прелести общественного быта. Номер квартиры в объявлении не указан, но на размещенном там же плане он очевиден. И совпадает с тем адресом, о котором хорошо знают почитатели таланта писателя Сергея Довлатова.

ПоделитьсяПоделиться

Ситуацию запутывает риелтор, который по телефону уверяет корреспондента «Фонтанки», что это ошибка: «Это не квартира Довлатова. Она в другом крыле дома. Вы заблуждаетесь».

Тем не менее руководитель фестиваля Сергея Довлатова «День Д» Анастасия Принцева, которая не раз бывала в исторической квартире, по фотографиям четко узнает: оно. Практически сразу объявление о продаже на сайте объявлений ЦИАН помечается: снято с публикации, и изображения становятся недоступными. Попытки прояснить у риелтора ситуацию успехом не увенчались: «Не звоните сюда больше». Зато остается видно, как менялись аппетиты продавцов. Когда квартира только выставлялась на продажу 16 декабря, цена была указана 42 млн рублей. 3 февраля она снизилась до 38,5 миллионов, а 16 марта подскочила сразу до 200.

Анастасия Принцева рассказывает, что любители Довлатова подумывали выкупить эту квартиру, но денег у них на это не нашлось.

Сергей Довлатов жил в доме 23 по улице Рубинштейна с трех лет, после того как его родители вернулись в Ленинград из эвакуации. Уже во взрослом возрасте он переехал в соседний дом по улице Рубинштейна № 22. И именно оттуда отправился в эмиграцию.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Ark7
Продавцы вспомнили бабушку, что издевалась над устроителями музея Бродского и тянула из них безумные деньги. Решили: а чем мы хуже? Пока живут на свете дураки...
255711981
Не,я всё-таки за эти деньги замок в Бургундии с виноградниками куплю, а на сдачу закачу новоселье..
SU LUX INN
"любители Довлатова подумывали выкупить эту квартиру, но денег у них на это не нашлось" - любители Довлатова - это эвфемизм слова Алкоголики? я полистал отрывками пару романов данного гражданина - там все Время кто-то выпивает!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний