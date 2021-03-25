В течение трех вечеров — 26, 27 и 28 марта, с 19:00 до 21:00 на фасаде Дома Радио со стороны Итальянской улицы можно будет увидеть световую проекцию. В ее основе — портрет Микеланджело Меризи да Караваджо «Юноша с лютней» (1595/1596). Герой будет немного менять обличья, в том числе превратившись на какой-то момент в «Лютниста» Чжан Хуаня — работу китайского художника, которая была представлена на прошедшей выставке «В пепле истории» в Зимнем дворце.

Закольцованное видео, авторами которого стали Николай Николенко и Дарья Ан, сопроводит музыка. В основе композиции, созданной саунд-артистом Дмитрием Мазуровым, произведения времен Караваджо, записанные в исполнении артистов musicAeterna (чьим «домом» является Дом Радио ).

Как сообщил «Фонтанке» завотделом современного искусства Эрмитажа и директор musicAeterna Дмитрий Озерков, это совместная акция musicAeterna фонда «Эрмитаж XXI век» в рамках проекта «Музей 15/24». В первый день показа инсталляции, 26 марта, в Восточном крыле Главного штаба также в рамках «Музей 15/24» будет открыта Открытая молодежная библиотека по искусству.



Кроме того, проект приурочен к 450-летию со дня рождения Караваджо, которое отмечается в 2021 году.

