Цены на «регулируемые» продукты ускорили рост. Курица в России за неделю подорожала на 1,5%

В России продолжают дорожать продукты, цены на которые государство пытается регулировать вместе с бизнесом. Среди них с 16 по 22 марта больше всего подорожало куриное мясо — на 1,5%.



Как сообщает 24 марта Росстат, за неделю цены на куриные яйца в среднем по стране выросли на 1,3%, на сахар — на 0,8%, на подсолнечное масло — на 0,5%. Среди «нерегулируемых» продуктов больше всего подорожали морковь (3,2%), картофель (3,1%), лук (2%) и баранина (1,5%). При этом огурцы подешевели сразу на 9,7%, а помидоры — на 2,8%.