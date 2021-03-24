FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +3
76.15р90.05р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
6
Печать

Цены на «регулируемые» продукты ускорили рост. Курица в России за неделю подорожала на 1,5%

В России продолжают дорожать продукты, цены на которые государство пытается регулировать вместе с бизнесом. Среди них с 16 по 22 марта больше всего подорожало куриное мясо — на 1,5%.

Как сообщает 24 марта Росстат, за неделю цены на куриные яйца в среднем по стране выросли на 1,3%, на сахар — на 0,8%, на подсолнечное масло — на 0,5%. Среди «нерегулируемых» продуктов больше всего подорожали морковь (3,2%), картофель (3,1%), лук (2%) и баранина (1,5%). При этом огурцы подешевели сразу на 9,7%, а помидоры — на 2,8%.

Среди непродовольственных товаров новые отечественные автомобили подорожали на 1,1%, электропылесосы — на 1%, зубная паста — на 0,7%, спички и телевизоры — на 0,6%. Цены на бензин выросли на 0,3%, дизельное топливо — на 0,1%.

В целом цены в России выросли на 0,2% за неделю и на 2% с начала года.

В декабре 2020 года профильные министерства, ретейлеры и производители заключили соглашения о регулировании цен на сахар и подсолнечное масло. Продукты временно перестали дорожать, но в то же время резко сократилось их производство. Недавно договоренности по сахару продлили до конца мая, а по подсолнечному маслу — до октября. Кроме того, крупнейшие российские производители птицеводческой продукции договорились о сдерживании роста цен на мясо и яйца.

Также правительство принимает меры для стабилизации ситуации на топливном рынке и сдерживания роста цен на бензин.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Russomatroso
Говорят, что скоро бензин подскочит. Вот тогда и "полетим", галопирующая инфляция не за горами, к лету.
Otkating
И у ЕВРЕЕВ
Otkating
Главные богатства России находятся под землей.

Это Пушкин, Достоевский, Толстой, Чехов...

И....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний