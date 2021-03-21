Неумное голосование. Оппозиция Петербурга не может договориться о выборах в ЗакС

Фото: Василий Шапошников/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Петербургские оппозиционные партии составляют списки будущих кандидатов по округам в Законодательное собрание города. Пять лет назад победителями в 24 из 25 округов стали кандидаты от «Единой России», в единственном округе, где партия власти не была представлена, выиграл справедливоросс. Уже несколько месяцев оппозиционные партии пытаются объединиться и договориться о едином кандидате в каждом округе против «Единой России». В переговорах не принимает участие «Партия Роста», чей лидер Оксана Дмитриева на минувшей неделе объявила о намерении выставить против яблочника Бориса Вишневского 30-летнего активиста Вадима Суходольского, ведущего борьбу с барами в центре города.



«Ни одного голоса Дмитриевой и её партии политических проституток», — написал петербургский парламентарий Максим Резник на своей странице в Facebook, отреагировав на заявление Оксаны Дмитриевой о выдвижении в округе № 2 в Центральном районе Вадима Суходольского. Через несколько часов комментарий был удалён. Как пояснил «Фонтанке» Резник, он понял, что комментарий был неприемлемый, и сожалеет о том, что в такой форме выразился, но тем не менее не понимает, зачем нужно было демонстративно выдвигать 30-летнего активиста, не имеющего большой известности, против популярного оппозиционного политика Бориса Вишневского.

С начала политического сезона, по информации «Фонтанки», оппозиционные парламентские партии вели переговоры. Они изучили результаты прошлых выборов: почти во всех округах единороссы победили с результатом 30–40 процентов, при этом кандидаты, занявшие второе и третье место, совместно набирали результат больший, чем у прошедших в итоге в ЗакС представителей партии власти. Например, в округе № 4 в городской парламент избрался Константин Чебыкин с результатом 33%, второе место (24%) у Нэлли Вавилиной, представляющей эсеров, третье — у Владимира Силантьева от «Яблока» (16%). Теоретически, если бы партии объединили усилия, то совместно могли бы победить единоросса.



Как рассказала «Фонтанке» глава регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина, переговоры о разделении округов идут последние несколько месяцев на площадке её партии, во встречах в офисе эсеров принимают участие представители КПРФ и «Яблока».

«Мы несколько раз встречались и с КПРФ, и с «Яблоком». Только «Партия Роста» несмотря на приглашения не приходила на обсуждения», — рассказала Шишкина. По её словам, переговоры пока не достигли успеха: в «Яблоке» пока так и не дали четкого ответа, в КПРФ готовы договариваться, но лишь предварительно. «Коммунисты были согласны обговорить округа, где они сначала выдвинут кандидата, а потом снимут, чтобы не создавать лишнюю конкуренцию», — рассказала Шишкина. Сами же эсеры, по её словам, хоть и укомплектовали списки кандидатов уже на 90 %, но готовы договариваться.

В КПРФ «Фонтанке» подтвердили, что ведут диалог с другими партиями. «Мы готовы к разговорам и ведём такие разговоры. Но окончательное решение мы будем принимать коллегиально и только исходя из интересов партии», — заявил секретарь отделения Роман Кононенко, добавив, что если какие-то договоренности и возможны, то они могут быть только точечными.



К «разводке» округов готовы и в «Яблоке», но только в том случае, если кандидат будет придерживаться демократических ценностей, заявил «Фонтанке» депутат Борис Вишневский. На данный момент функции местного руководства в партии исполняет бюро, а для подготовки к заксовским выборам была образована рабочая группа, в которую входят Вишневский и его коллега по партии Анатолий Голов. «Мы сейчас общаемся с потенциальными кандидатами, заявившими о себе, составляем общую раскладку, где-то примерно уже понятно, кто будет баллотироваться, большую часть округов надо еще серьезно обсуждать», — рассказал парламентарий.

«Все эти разговоры [о договоренностях по разводке] могут быть только предварительными, так как практически никто еще не сказал, кто в каких округах будет выдвигаться. И вряд ли их сейчас можно уверенно назвать, так как какие-то подвижки идут до последнего момента (партийной конференции)», — уверен он. Политик напомнил, что «Яблоко» на столичных выборах не выдвигало кандидатов ни против Ильи Яшина, ни против Дмитрия Гудкова, и это было предметом переговоров. «Если такого плана кандидаты будут выдвигаться в Петербурге, естественно, мы будем готовы вести переговоры о разводке», — отметил Вишневский. По его мнению, любая попытка заранее все поделить, не выдвигая кандидатов, закончится тем, что единому кандидату постараются отказать в регистрации под любым предлогом.



Он согласился, что решение о разводке кандидатов является наиболее правильным уже после их регистрации — это одна из предвыборных технологий. При этом он вспомнил муниципальные выборы 2014 года, когда «Яблоко» вело переговоры со «Справедливой Россией» и коммунистами, чтобы не сталкиваться. «Составили целый список, в том числе и по Центральному району, по «Владимирскому округу». Коммунисты потом ушли из этого процесса. Договорились, что 12 кандидатов — мы и 8 — эсеры. А потом эсеры выдвинули все 20 человек».

Старые обиды на коллег по оппозиции остались и у «Партии Роста».

«Самое важное условие и задача, которая должна быть решена на первом этапе, если оппозиция вообще думает о каком-то сотрудничестве на выборах — это совместный контроль за результатами голосования на выборах, за подсчетом. К сожалению, отдельные партии, которые называют себя оппозицией, активнейшим образом сотрудничают с фальсификаторами или подают в суд на снятие кандидатов от оппозиционной партии», — сообщила «Фонтанке» лидер фракции партии в ЗакСе Оксана Дмитриева. Она припомнила, как на выборах в 2016 году «Справедливая Россия», по её мнению, всячески пыталась снять кандидатов от «ПР».



По словам Дмитриевой, по итогам опроса своих сильных кандидатов возможное соперничество их не волнует — только подсчет. «Второй вопрос, который тоже должен быть решен как условие вообще дальнейших переговоров — отказ от борьбы друг против друга, которая сейчас, к сожалению, началась: необоснованные голословные обвинения», — сказала она. На просьбу привести пример она назвала ситуацию с выдвижением Вадима Суходольского. Борис Вишневский в комментариях СМИ намекал на лояльность Дмитриевой Смольному. В разговоре с «Фонтанкой» он эту мысль повторил. «Я не могу сейчас рассматривать петербургское отделение «Партии Роста» как оппозицию. Посмотрите, как выступает сейчас Оксана Дмитриева, кого она критикует, а кого — нет», — сказал Вишневский, добавив, что новость о выдвижении Суходольского воспринимает как помощь администрации города, которая не хочет видеть его в качестве кандидата.

«Я называю это термином «политическая распущенность, — заявила в ответ Дмитриева. — Такие вещи по отношению к оппонентам, а тем более к тем партиям и к тем кандидатам, которые были вашими союзниками, вашими единомышленниками, с которыми вы намерены сотрудничать и объединяться, должны быть исключены».



По словам Дмитриевой, она готова обсуждать возможность снятия отдельных кандидатов, но приглашения для участия в таких переговорах от уполномоченных на то лиц не получала: «Там не переговоры, а какие-то общие сборы людей, которые по-моему, еще не определяют позицию. Мы сказали, что если партии хотят что-то обсуждать, если у них есть какие-то предложения, вы, пожалуйста, сформулируйте сначала свои предложения».

К слову, помимо личных обид, мешают оппозиционным партиям ещё и рациональные подсчёты: помимо выборов по округам, места в Законодательное собрание разыграют еще по партийным спискам, и, как считают оппозиционные политики, на этот результат может повлиять работа кандидатов на местах.

«Дело в том, что результат партийного списка зависит оттого, как участник этого списка работает в округе. Вот есть у нас кандидат Х, в округе его хоть немного, но знают, но мы освобождаем место более известному кандидату от другой партии У, и мотивации работать дальше у Х нет или он вовсе пойдёт самовыдвиженцем и не будет с нами иметь дел, а значит общий список наберет в итоге чуть меньше. Поэтому, честно говоря, любой партии выгодней выставить своих кандидатов везде, тогда в голосовании по списку она наберёт больше», — рассуждает петербургский оппозиционный депутат, пожелавший остаться неназванным. Выборы в Законодательное собрание состоятся в сентябре 2021 года и пройдут по смешанному принципу: 25 мест разыграют по округам, 25 — по спискам. На предыдущих выборах «Единая Россия» получила большинство в городском парламенте, заняв 36 из 50 мест.

Ирина Корбат, Ксения Клочкова,

«Фонтанка.ру»

