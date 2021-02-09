«Список Дмитриевой». В центре Петербурга назревает новый конфликт между барами и местными жителями

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Владельцы баров бьют тревогу, упрекая народного избранника в новой попытке «закошмарить» бизнес, еще не оправившийся от коронавирусных ограничений и еле отбившийся от закона о «50 кв. м». Равнять под одну гребенку порядочные заведения и маргинальные распивочные, значит убивать малый бизнес, предупреждают они. «Белых и пушистых» в центре нет, есть недопроверенные, возражает парламентарий, вставшая на защиту местных жителей. У Оксаны Генриховны есть, оказывается, и личный опыт соседства с общепитом.

О том, что с начала февраля Роспотребнадзор, полиция и МЧС начали масштабную проверку предприятий общественного питания Центрального района, «Фонтанке» рассказали владельцы заведений. Как следует из документа, предоставленного бару «Залив», они проводятся на основе обращения депутата Законодательного собрания Петербурга Оксаны Дмитриевой. В частности, она просит удостовериться в нарушениях и приостановить работу заведений на Набережной Фонтанки (Mishka Bar, «Гусары», «Рубаи», «Шаверма» и др.), улице Некрасова (Bazin, «Залив», «Хроники», Redrum, «Страх и Ненависть», «451 Фаренгейт»), Литейном проспекте (Warp), улице Жуковского («Синий Пушкин»). Указывает и конкретные нарушения. Например, на шум, курение, потасовки и нецензурную брань Warp и «Синего Пушкина» жалуются блокадники и пациенты Мариинской больницы. Бары на Некрасова посещают «люди с повышенной степенью агрессии в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», покой соседей также смущают шум, громкая музыка и погрузочно-разгрузочные работы.

Оксана Дмитриева подтвердила «Фонтанке», что еще в середине декабря направила обращение в адрес Смольного, Роспотребнадзора, МЧС и прокуратуры. Основанием стали жалобы местных жителей, а списки с конкретными заведениями и претензиями к ним подготовили активисты — инициативные группы собственников улицы Рубинштейна, Думской и Литейного округа. В перечне более 40 точек, и это не только бары, но и рестораны, кальянные и магазины. По словам депутата, заведениям центра города давно требуется «комплексная проверка и наведение порядка». Ретейл и общепит, который находится во встроенных неприспособленных помещениях многоквартирных домов, нарушает не только санитарно-эпидемиологические нормы, но и правила пожарной безопасности, а также жилищный кодекс и законодательство об охране культурного наследия (несанкционированные перепланировки, пробивка входов, выход на общие лестницы и т.д). Но одиночные обращения жителей, как правило, не дают результата, даже если проверяющие органы накладывают штрафы и приостанавливают работу, заведения закрываются и вскоре снова начинают работать как ни в чем не бывало.

Вероятно, список баров не исчерпывающий. «Но сомневаюсь, что в нем есть объекты, которые не имеют нарушений», — подчеркнула Оксана Дмитриева. Правда перед тем, как отправить обращение в контролирующие органы, депутат собственную проверку не проводила, но, по ее мнению, в основе документа лежат «абсолютно объективные критерии». О том, что одно из заведений — бар «Синий Пушкин» — основано ее коллегой по «Партии Роста» Сергеем Шнуровым, по словам Дмитриевой, она не знала. «Но, кстати, с ним этот вопрос обсуждали и он согласился, что на улице Рубинштейна жить невозможно», — сообщила депутат. К слову, сама Дмитриева тоже является пострадавшей стороной. По ее словам, «Додо-пицца» на Литейном проспекте является причиной мышиного нашествия, от которого страдают все жители дома. Если заведения Думской и Рубинштейна уже привыкли к претензиям местных жителей и проверкам, то для баров Литейного округа пристальное внимание к их бизнесу в новинку. Именно они и забили тревогу. По информации «Фонтанки», в минувшие выходные контролирующие органы наведались в бары «Залив» и Bazin. По словам управляющей «Заливом» Анны Хмельникой, 5 февраля сотрудники полиции проверили лицензию на алкоголь, договор аренды, спросили, случаются ли драки и есть ли наркоманы среди посетителей и попросили директора написать объяснительную.

«Нам сказали, что это первый этап многоступенчатой проверки, которая нас ждет на основании жалобы депутата Оксаны Дмитриевой», — добавляет она. Mishka Bar о предстоящем визите полиция предупредила по телефону 9 февраля, рассказал совладелец Кирилл Иванов. Также предприниматели Литейного округа в минувшие выходные заметили несовершеннолетних, которые не выглядели на свой возраст и пытались купить алкоголь. По словам барменов, такие подсадные утки часто являются в сопровождении полицейских в штатском, которые контролируют, насколько добросовестно бизнес выполняет требования закона о продаже спиртного. Но, возможно, это всего лишь совпадение. По мнению предпринимателей, «черную метку» они получили по недоразумению. Так, по словам Анны Хмельницкой, конфликтов с соседями у «Залива» нет вовсе. Три года назад заведение поставило шумоизоляцию на потолке за 300 тысяч рублей. «После этого Роспотребнадзор сделал шумозамеры и установил, что мы попадаем во все нормативы. Мы не ставим музыку после 23:00, у нас есть легальный договор на вывоз мусора», — комментирует управляющая.

У Mishka Bar есть двое соседей, которые воюют с заведением, признал Кирилл Иванов. «Но они не готовы к диалогу, заявляют, что совсем хотят избавиться от общепита на первых этажах и не дают Роспотребнадзору устроить замеры запаха и шума. Депутат идет у них на поводу, не пытаясь разобраться», — считает предприниматель. При этом, по его словам, поблизости от бара работают кальянные, «куда затаскивают иностранцев и выставляют огромные счета». Их в «списке Дмитриевой» почему-то нет, к ним проверки не приходят. «Попытка под одну гребенку причесать разные заведения выглядит как мощнейший удар по малому бизнесу», — считает Кирилл Иванов. Активист Литейного округа Вадим Суходольский, участвовавший в подготовке депутатского обращения, признаёт, что у жителей не всегда есть понимание, какое именно из заведений им мешает жить. «Жалобы от людей идут по адресному принципу: бары на ул. Некрасова дома 22, 24 и 26, например. А уже задача проверяющих выяснить, какой из них что-то нарушает, а какой из них ничего не нарушает. Надзорные органы этим и занимаются», — сказал он. Это касается и шума, и мусора.

По мнению Анны Хмельницкой, проверки, как минимум, несвоевременны. «Бизнес почти год не функционировал: сначала до лета были закрыты, потом с осени закрыли на ночь. Мы выживали весь этот год», — комментирует она. «Весь прошлый год было болтание вокруг общепита, то «закон о 50 кв. м.», то ограничения длительные. Мы находимся в слегка нервозном состоянии», — соглашается совладелец баров «Цветочки» и «Полторы комнаты» Владимир Николаев. Предприниматели просят Оксану Дмитриеву хотя бы опубликовать полный текст обращения в правоохранительные органы со списком баров и претензий к ним. «Заведения, которые будут подвергаться проверкам, хотят быть готовыми. Когда год занимаешься спасением бизнеса, что-то можно упустить», — отмечает Владимир Николаев. Но в ответ на просьбу «Фонтанки» Дмитриева отказалась обнародовать перечень. По ее заверениям, открытая публикация может быть расценена как подрыв деловой репутации, если проверки не подтвердят факт нарушения. Но список тех, где претензии жителей подтвердятся, будет обнародован, пообещала она. Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»