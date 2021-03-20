В Петербурге на Пироговской набережной заколоченными железом окнами на проезжающие машины смотрит особняк XIX века, который выстроил для своей семьи старший брат Альфреда Нобеля — Людвиг. Больше десяти лет здание находится в оперативном управлении СПбГУ, однако университет не предпринял ничего для спасения памятника. Между тем в здание протоптали дорожку вандалы. Итог: камины разбиты и исписаны, старинные рояль, пианино и предметы интерьера разломаны. А погода благодаря прорехам в кровле активно уничтожает оставшееся.

Эклектика памятника федерального значения сейчас проглядывает через заколоченные окна. Особняк, построенный по проекту шведа Карла Андерсона, семья Нобелей использовала и как жилой дом, и как контору механического завода «Людвиг Нобель». Предприятие сначала выпускало военную продукцию, затем оборудование и технику для работы «Товарищества нефтяного производства братьев Нобель».

Согласно выписке из Росреестра, здание с 1998 года по 2006-й было в собственности Петербурга, затем перешло в федеральную. С июня 2007 года находилось в оперативном управлении агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (ФГБУК АУИПИК), с декабря 2010 года — на тех же условиях у Санкт-Петербургского государственного университета.

На панорамных снимках 12-летней давности видно, что здание все время стояло закрытым. Только с южной стороны большие панорамные окна с мелкой решетчатой расстекловкой еще в 2009 году стояли плотно закрытые деревянными листами и сверху — железными, выкрашенными, как и все закрывающие окна элементы, в красный цвет, также была укрыта и кровля. За 10 лет защитная конструкция частично обвалилась, частично обветшала.



Алексей Грачев Фото 1: Александра Мазур Фото 2: Поделиться Поделиться







Алексей Грачев Фото 1: Александра Мазур Фото 2: Поделиться Поделиться







Алексей Грачев Фото 1: Александра Мазур Фото 2: Поделиться Поделиться







Интересно, что в 2009 году северный вход в здание «украшала» современная вывеска, название на сохранившихся изображениях уже не прочитать. АУИПИК, к слову, сдает в аренду вверенные ей объекты. На запрос редакции в организации прокомментировали, что связались с филиалом Санкт-Петербурга, начали проверять архивы. «Но ничего не нашли по 2009 году. У нас архив хранится 5 лет. К сожалению, не сможем вам предоставить никакой другой информации», — сообщили в организации.

Периодически в здание проникают любители запечатлеть атмосферу «заброшек». По их рассказам, за последние полгода здание претерпело нашествие вандалов. Они, в частности, разбили один камин, полностью уничтожив его декор, и оставили «автографы» на другом, вскрыли старинный сейф и разломали рояль Becker. В этом здании находится и пианино той же фирмы, не исключено, что оба инструмента были куплены еще владельцем здания. На инструментах этой компании играли Александр Скрябин, Камиль Сен-Санс, Петр Чайковский, Николай Римский-Корсаков и даже семья императора Николая II.



Алексей Грачев Фото 1: Александра Мазур Фото 2: Поделиться Поделиться







Между датами двух серий фотографий — всего полгода.

Алексей Грачев Фото 1: Александра Мазур Фото 2: Поделиться Поделиться







Побывавшие в самом особняке отмечают, что даже сейчас сохранились парадные залы с покрытой трещинами лепниной, дубовые панели, потолок и элементы декора на окнах, а также двери в хорошем состоянии. «Гости» предполагают, что вандалы выломали металлические таблички с музыкальных инструментов и струны для продажи. Отдельная «фишка» здания — неизвестно как попавшая туда полутораметровая голова Владимира Ленина. Возможно, она попала туда в то время, когда здание — а после национализации предприятий Нобели покинули Россию — в том числе выполняло и роль клуба с библиотекой, а также там размещалось заводоуправление.

Вместе с тем собеседники редакции не рекомендуют самостоятельные вылазки в особняк — кроме того, что это незаконно, еще и опасно. Здание явно аварийное, стены в плесени, пол прогнил, а потолок частично обрушился. В одном из залов сквозь дыры в кровле можно рассмотреть небо. В марте 2014 года комитет по охране памятников заключил с университетом охранное обязательство, по которому СПбГУ до 25 марта 2019 года был обязан выполнить ремонт и реставрацию с приспособлением для современного использования. В декабре 2018 года КГИОП выдал пользователю задание, на этом спасение здания заглохло.