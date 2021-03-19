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Власти Петербурга хотят «значительно сгладить» третью волну коронавируса. Вакцину везут по районам

Тренд на стихание второй волны эпидемии продолжается в Петербурге. Но за ней с высокой долей вероятности придет и третья, которую можно сгладить только одним способом, заявили в Смольном.

«Однако вероятность прихода третьей волны эпидемии высокая. Воспрепятствовать третьей волне, либо значительно сгладить ее течение, может только массовая вакцинация населения города», — заявили 19 марта в межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19.

Но темпы вакцинации далеки от намеченных. За весь период в Петербурге привиты 322 тысячи человек. Из них 225 тысяч полностью. А за прошедшие сутки первично вакцинированы лишь 3 331 человек, а вторично — 7 668. Это совсем не похоже на намеченные ранее 20 тысяч прививаемых в сутки. Одна из причин — дефицит вакцины, а другая — антипрививочная пропаганда, как заявляют в Смольном. Новая партия из 15 тысяч доз должна временно помочь исправить ситуацию — в первую очередь вакцину получат те районы, в которых она закончилась во всех пунктах.

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Комментарии (3)

На самом деле способов больше, чем один. Один из таких уже озвучен выше одним из ораторов, но я знаю еще один...
Савва Морозов
наймите неврозова - он падающую, на улицах города, массовку быстро наснимает.
Агроном аэродрома
"только массовая вакцинация населения города" - "только массовые расстрелы спасут"(с)
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