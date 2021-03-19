Власти Петербурга хотят «значительно сгладить» третью волну коронавируса. Вакцину везут по районам

«Однако вероятность прихода третьей волны эпидемии высокая. Воспрепятствовать третьей волне, либо значительно сгладить ее течение, может только массовая вакцинация населения города», — заявили 19 марта в межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19.



Но темпы вакцинации далеки от намеченных. За весь период в Петербурге привиты 322 тысячи человек. Из них 225 тысяч полностью. А за прошедшие сутки первично вакцинированы лишь 3 331 человек, а вторично — 7 668. Это совсем не похоже на намеченные ранее 20 тысяч прививаемых в сутки. Одна из причин — дефицит вакцины, а другая — антипрививочная пропаганда, как заявляют в Смольном. Новая партия из 15 тысяч доз должна временно помочь исправить ситуацию — в первую очередь вакцину получат те районы, в которых она закончилась во всех пунктах.

