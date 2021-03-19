В Петербург привезли скромные 15 тысяч доз «Спутник V»

Вакцина от коронавируса «Спутник V» впервые с февраля поступила в Петербург. Масштаб скромный — 15 300 доз, зато по одной ампуле, и она лишь предвестник более крупных поставок, обещают в Смольном. Препарат уже на Центральной фармацевтической базе города готовится к развозке.



«Очередная партия вакцины доставлена. В ближайшее время ее начнут развозить по пунктам вакцинации», — заявил 19 марта губернатор Александр Беглов.

Еще утром доставку вакцины планировали в субботу. Но затем планы изменились. В Петербурге с мартовских праздников нарастает дефицит вакцины от коронавируса — действуют 90 из 129 пунктов и всего четыре точки в ТЦ вместо восьми.