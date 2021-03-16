Moderna приступила к испытаниям COVID-вакцины на детях от полугода

Американская компания Moderna начала клинические испытания вакцины от коронавируса на детях. Эффективность препарата будут проверять на самых маленьких.

«Moderna сегодня объявила, что первые участники получили дозу вакцины в рамках этапа исследований с участием группы детей возрастом от шести месяцев до 12 лет», — отмечается на сайте компании 16 марта.

Новый этап тестирования вакцины проводят среди «здоровых детей в США и Канаде». Им будут вводить две дозы с промежутком в 28 дней.

По данным Moderna, эффективность её вакцины составляет 94,1%.