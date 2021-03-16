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Moderna приступила к испытаниям COVID-вакцины на детях от полугода

Американская компания Moderna начала клинические испытания вакцины от коронавируса на детях. Эффективность препарата будут проверять на самых маленьких.

«Moderna сегодня объявила, что первые участники получили дозу вакцины в рамках этапа исследований с участием группы детей возрастом от шести месяцев до 12 лет», — отмечается на сайте компании 16 марта.

Новый этап тестирования вакцины проводят среди «здоровых детей в США и Канаде». Им будут вводить две дозы с промежутком в 28 дней.

По данным Moderna, эффективность её вакцины составляет 94,1%.

Американский регулятор FDA разрешил экстренное использование вакцины от COVID-19 производства Moderna для лиц от 18 лет. Moderna также получила разрешение от органов здравоохранения Канады, Израиля, Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Сингапура и Катара.

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