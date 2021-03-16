Никита Михалков арендует историческую сцену Большого театра для своей постановки. Он выйдет на сцену сам

Никита Михалков поставит спектакль на исторической сцене Большого театра по мотивам фильма «12». Премьера пройдёт 24 апреля. Об этом 16 марта пишет журнал «Театр» со ссылкой на ТАСС.
Пьесу Михалков написал вместе c драматургами братьями Пресняковыми и планировал приурочить выпуск спектакля к своему юбилею в 2020 году. В октябре режиссёр отпраздновал 75-летие. Из-за пандемии коронавируса планы пришлось поменять, премьеру перенесли, а площадкой вместо концертного зала «Зарядье», где первоначально собирались показать работу, теперь стал Большой театр.
На сцене режиссёр исполнит роль, аналогичную той, в которой он появляется в своей картине «12». В фильме 2007 года Михалков играл старшину присяжных на суде по делу юноши, убившего своего приёмного отца. Российский ремейк драмы Сидни Люмета «Двенадцать разгневанных мужчин» был номинирован от России на «Оскар» в 2007 году.
Также 16 марта Михалков в грубой форме раскритиковал номинацию Алексея Навального на кинопремию «Белый слон» за документальные фильмы-расследования. «Мне как-то неловко считать себя режиссёром, если режиссёр — Навальный. Он к кино не имеет отношения. Если вы даёте приз за политику, ну, дорогие мои, вы так и говорите. А когда вы хотите дать программе Навального приз как кинематографическому произведению, то вы ни хрена не кинокритики», — заявил Михалков.