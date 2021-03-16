Никита Михалков арендует историческую сцену Большого театра для своей постановки. Он выйдет на сцену сам

Пьесу Михалков написал вместе c драматургами братьями Пресняковыми и планировал приурочить выпуск спектакля к своему юбилею в 2020 году. В октябре режиссёр отпраздновал 75-летие. Из-за пандемии коронавируса планы пришлось поменять, премьеру перенесли, а площадкой вместо концертного зала «Зарядье», где первоначально собирались показать работу, теперь стал Большой театр.

На сцене режиссёр исполнит роль, аналогичную той, в которой он появляется в своей картине «12». В фильме 2007 года Михалков играл старшину присяжных на суде по делу юноши, убившего своего приёмного отца. Российский ремейк драмы Сидни Люмета «Двенадцать разгневанных мужчин» был номинирован от России на «Оскар» в 2007 году.



Также 16 марта Михалков в грубой форме раскритиковал номинацию Алексея Навального на кинопремию «Белый слон» за документальные фильмы-расследования. «Мне как-то неловко считать себя режиссёром, если режиссёр — Навальный. Он к кино не имеет отношения. Если вы даёте приз за политику, ну, дорогие мои, вы так и говорите. А когда вы хотите дать программе Навального приз как кинематографическому произведению, то вы ни хрена не кинокритики», — заявил Михалков.

