Запись, которая попала в Интернет и завирусилась 16 марта, была размещена в Instagram фотомодели с ником Аид Аидов. В описании аккаунта указано, что Аид — столичный житель, но готов к съёмкам не только в Москве, но и в Петербурге. О себе он пишет так: «Отбитый на всю голову. Делаю то, чего боятся другие. Подвешиваюсь за кожу».

В Сети распространяется видео, как модель из Москвы провожает зиму в Петербурге, совершая прыжок с высоты 27 метров. Пикантности ролику добавляет выбор места для крепления крюков на его теле.

В описании ролика говорится, что он был снят 28 февраля в Северной столице. Высота составляла 27 метров. «В России мне довелось стать первым, в мире, к сожалению, только вторым», — отметил Аид, добавив, что «всё прошло отлично» и «жопа целая».



«Фонтанка» связалась с организатором этого полёта Сашей Шанти. По её словам, первый подобный прыжок был совершён несколько лет назад в Германии.



«Зимушку провожали. Надрывов не было», — рассказала она о столичном экстремале и его поступке, добавив, что помимо крюков, пятую точку Аида страховал монтажный пояс.



Объект, на территории которого был совершён прыжок, Саша Шанти раскрывать отказалась: «Его могут закрыть, и нам негде будет прыгать». Судя по видео, действо происходит в заброшенном цеху промышленного предприятия.

