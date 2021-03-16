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Когда вокруг многое через задницу, такой прыжок нас не удивил. Москвич подарил Петербургу экстравагантное первенство

В Сети распространяется видео, как модель из Москвы провожает зиму в Петербурге, совершая прыжок с высоты 27 метров. Пикантности ролику добавляет выбор места для крепления крюков на его теле.

Запись, которая попала в Интернет и завирусилась 16 марта, была размещена в Instagram фотомодели с ником Аид Аидов. В описании аккаунта указано, что Аид — столичный житель, но готов к съёмкам не только в Москве, но и в Петербурге. О себе он пишет так: «Отбитый на всю голову. Делаю то, чего боятся другие. Подвешиваюсь за кожу».

Instagram aid_adov_666

В описании ролика говорится, что он был снят 28 февраля в Северной столице. Высота составляла 27 метров. «В России мне довелось стать первым, в мире, к сожалению, только вторым», — отметил Аид, добавив, что «всё прошло отлично» и «жопа целая».

«Фонтанка» связалась с организатором этого полёта Сашей Шанти. По её словам, первый подобный прыжок был совершён несколько лет назад в Германии.

«Зимушку провожали. Надрывов не было», — рассказала она о столичном экстремале и его поступке, добавив, что помимо крюков, пятую точку Аида страховал монтажный пояс.

Объект, на территории которого был совершён прыжок, Саша Шанти раскрывать отказалась: «Его могут закрыть, и нам негде будет прыгать». Судя по видео, действо происходит в заброшенном цеху промышленного предприятия.

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Комментарии (4)

265055802
Скучно, девочки (с)
007_5e4d82afdecb9
Там не "монтажный пояс", а полноценная страховка. Прыгнул на ней, потом просто повис как унылый бдсм-щик. Фонтанка, это новости, которые мы заслужили?
Если да, то за что?
Alex000
Увы, первое предложение заголовка - "Когда вокруг многое через задницу, такой прыжок нас не удивил" - представляет собой суровую действительность.
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