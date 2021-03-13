Хоккеист молодежного хоккейного клуба «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов получил тяжелую травму во время матча плей-офф против ярославского «Локо». Как сообщили в пресс-службе петербургской команды, во время игры в пятницу, 12 марта, 19-летнему хоккеисту попали шайбой в область головы.



Молодой человек упал без сознания. Лед он покинул на носилках. Тимура госпитализировали. Сейчас он в реанимации и за его жизнь борются ярославские врачи.