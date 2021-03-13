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За жизнь хоккеиста петербургского «Динамо» борются врачи после попадания шайбой в голову во время матча в Ярославле

Хоккеист молодежного хоккейного клуба «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов получил тяжелую травму во время матча плей-офф против ярославского «Локо». Как сообщили в пресс-службе петербургской команды, во время игры в пятницу, 12 марта, 19-летнему хоккеисту попали шайбой в область головы.

Молодой человек упал без сознания. Лед он покинул на носилках. Тимура госпитализировали. Сейчас он в реанимации и за его жизнь борются ярославские врачи.

Тимур Файзутдинов - воспитанник петербургского хоккея. Провел за молодежную команду «Динамо Санкт-Петербург» почти 200 матчей.

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