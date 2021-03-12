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Скончалась внучка художника Бориса Кустодиева, хранитель Леонардо да Винчи в Эрмитаже

В Петербурге на 88 году жизни скончалась Татьяна Кустодиева — внучка знаменитого художника Бориса Кустодиева, автора знаменитых «Купчихи за чаем» и портрета Федора Шаляпина.

Свыше шести десятилетий она проработала в Государственном Эрмитаже, где «Фонтанке» подтвердили уход сотрудника. Кандидат искусствоведения, Кустодиева была ведущим научным сотрудником Отдела западноевропейского изобразительного искусства. Работала над книгами, каталогами и новыми выставками (так, читателям «Фонтанки» она рассказывала о выставке Пьеро делла Франческа, которую курировала), а также членом реставрационных комиссий музея по темперной и масляной живописи. Специалист по итальянской живописи Возрождения, она была хранителем живописи XIII-XVI веков, включая «Мадонн» Леонардо да Винчи.

Ее просветительская работа выходила за пределы Петербурга. В 2018 году Татьяну Кирилловну наградили медалью ордена «За заслуги перед Астраханской областью» — за вклад в становление и развитие Дома-музея Б.М.Кустодиева: ее дары демонстрируются в основной экспозиции. Почти три десятка произведений своего деда, также документы, она передала и в Астраханскую картинную галерею.

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Комментарии (4)

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В 2018 году Татьяну Кирилловну наградили медалью ордена «За заслуги перед Астраханской областью» — за вклад в становление и развитие Дома-музея Б.М.Кустодиева: ее дары демонстрируются в основной экспозиции. Почти три десятка произведений своего деда, также документы, она передала и в Астраханскую картинную галерею.

На родину деда.
DEMOMON
И сколько мы, читатели "фъ" должны скорбить? Год? Три?
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