Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» , около 12 часов дня (дата и время на видеорегистраторе не верны) на набережной Макарова водитель бетономешалки не успел затормозить перед легковым Volkswagen с наклейками такси Uber и врезался в него. От удара «Фольксваген» отбросило вправо, он задел выезжавший со съезда внедорожник, и тот в результате заскочил на отбойник и повис на нем. Такси же вновь отнесло влево, и, едва не задев еще одну легковую, машина наконец остановилась.

Массовая авария с участием автобетоносмесителя произошла в Василеостровском районе Петербурга днем 12 марта. Момент столкновения заснял на видеорегистратор один из очевидцев.

На записи также видно, что перед ударом от миксера такси и черный седан по какой-то причине остановились в правом ряду. Водитель седана даже включил «аварийку». Было ли между ними ДТП, непонятно, так как на записи их в этот момент закрывает другой автомобиль.



О пострадавших не сообщается. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали, что всего участниками ДТП стали 4 транспортных средства.