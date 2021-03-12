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Бетономешалка отфутболила такси и повесила внедорожник на отбойник на набережной Макарова в Петербурге

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14755039" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Массовая авария с участием автобетоносмесителя произошла в Василеостровском районе Петербурга днем 12 марта. Момент столкновения заснял на видеорегистратор один из очевидцев.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», около 12 часов дня (дата и время на видеорегистраторе не верны) на набережной Макарова водитель бетономешалки не успел затормозить перед легковым Volkswagen с наклейками такси Uber и врезался в него. От удара «Фольксваген» отбросило вправо, он задел выезжавший со съезда внедорожник, и тот в результате заскочил на отбойник и повис на нем. Такси же вновь отнесло влево, и, едва не задев еще одну легковую, машина наконец остановилась.

На записи также видно, что перед ударом от миксера такси и черный седан по какой-то причине остановились в правом ряду. Водитель седана даже включил «аварийку». Было ли между ними ДТП, непонятно, так как на записи их в этот момент закрывает другой автомобиль.

О пострадавших не сообщается. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали, что всего участниками ДТП стали 4 транспортных средства.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14755039" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (4)

Маэстро
Все «профессионалы» за рулём грузовиков знают, что грузовик, особенно гружёный, такой же скоростной и легкий в управлении, как и легковушка.
theHard
Куда так вваливал миксер? Ему же с высоты всё на километр вперёд видно - в телефоне сидел?
Явно мальчику немногим за 20ть.
Nurofen
не повезло водителю бетоновоза, хотя он ничего не нарушил но в ДТП виноват
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