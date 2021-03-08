Послушать новый трек можно во «ВКонтакте», сервисах Spotify, «Яндекс.Музыка», Apple.Music и Boom.

Петербургская группа Little Big 8 марта представила поклонникам свой новый трек Sex Machine. Фрагменты композиции она опубликовала в истории в аккаунте Instagram.

Многие поклонники в соцсетях уже высказали недовольство и нашли трек группы The Living Tombstone под названием Beep Beep I'm a Sheep («Бип-бип, я овца»), подозрительно похожий на новую композицию Little Big.



Трек вышел в день отбора российского участника Евровидения-2021. Его выберут зрительским голосованием на праздничном шоу в эфире Первого канала. По правилам, страны-участницы могут выдвинуть на конкурс как прошлогодних представителей (конкурс не состоялся из-за пандемии коронавируса), так и выбрать новых.

