Петербургская группа Little Big 8 марта представила поклонникам свой новый трек Sex Machine. Фрагменты композиции она опубликовала в истории в аккаунте Instagram.
Послушать новый трек можно во «ВКонтакте», сервисах Spotify, «Яндекс.Музыка», Apple.Music и Boom.
Многие поклонники в соцсетях уже высказали недовольство и нашли трек группы The Living Tombstone под названием Beep Beep I'm a Sheep («Бип-бип, я овца»), подозрительно похожий на новую композицию Little Big.
Трек вышел в день отбора российского участника Евровидения-2021. Его выберут зрительским голосованием на праздничном шоу в эфире Первого канала. По правилам, страны-участницы могут выдвинуть на конкурс как прошлогодних представителей (конкурс не состоялся из-за пандемии коронавируса), так и выбрать новых.
В этом году певческий конкурс пройдет 18, 20 и 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.
Little Big должны были представлять Россию на конкурсе в прошлом году — с песней UNO. Но даже если группа и будет представлять свою страну в этом году, спеть свой хит они уже не смогут, так как исполнять репертуар 2020 года в конкурсе нынешнего года запрещено.