Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» приняли решение, что в 2021 году он вновь не сможет состояться в традиционном формате. Информация об этом появилась 3 февраля на официальном сайте проекта. Что именно увидят зрители — пока неясно.



«Сейчас можем подтвердить, что первый сценарий проведения соревнования исключается, еще три рассматриваются, — говорится в сообщении. — Вот и все, что известно».



Из конкретики остается только то, что конкурс пройдет 18, 20 и 22 мая и что шоу будут проходить на арене Ahoy в Роттердаме. Согласно сценарию, на который сейчас ориентируются организаторы, часть артистов сможет участвовать дистанционно. Что касается публики в зале — ее может быть не более 80% (сколько — еще будет решаться), сопутствующие события будут проводиться в особом, адаптированном к условиям эпидемии, формате. Будет ограничено и число журналистов, освещающих событие: две трети смогут участвовать в событиях для СМИ только в виртуальном формате.