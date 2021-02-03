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«Евровидения», каким его привыкли видеть, в этом году не будет. Организаторы приняли решение

Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» приняли решение, что в 2021 году он вновь не сможет состояться в традиционном формате. Информация об этом появилась 3 февраля на официальном сайте проекта. Что именно увидят зрители — пока неясно.

«Сейчас можем подтвердить, что первый сценарий проведения соревнования исключается, еще три рассматриваются, — говорится в сообщении. — Вот и все, что известно».

Из конкретики остается только то, что конкурс пройдет 18, 20 и 22 мая и что шоу будут проходить на арене Ahoy в Роттердаме. Согласно сценарию, на который сейчас ориентируются организаторы, часть артистов сможет участвовать дистанционно. Что касается публики в зале — ее может быть не более 80% (сколько — еще будет решаться), сопутствующие события будут проводиться в особом, адаптированном к условиям эпидемии, формате. Будет ограничено и число журналистов, освещающих событие: две трети смогут участвовать в событиях для СМИ только в виртуальном формате.

Нынешний сценарий — последний из тех, что позволяют проводить конкурс с «живым» участием артистов на сцене в Роттердаме. В двух оставшихся (на них перестроятся в случае ухудшения прогноза по эпидситуации) делегации артистов останутся по домам и будут представлены дистанционно. Но в одном случае сколько-то публики будет допущено на концертную площадку, откуда будет идти трансляция с ведущими церемонии, а в другом — в зале никого не будет.

Кто будет представлять Россию на «Евровидении» в этом году — пока неизвестно. В прошлом году ехать должна была группа Little Big, однако из-за коронавируса событие прошло в особом, неконкурсном, формате. Известно, что российский певец Филипп Киркоров будет в этом году готовить выступление молдавской артистки Наталии Гордиенко.

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