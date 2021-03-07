FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -10
74.43р88.93р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Правительство упростило правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба федерального правительства.

Согласно новым правилам, для компенсации затрат при строительстве или реконструкции жилого дома гражданам больше не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ. Достаточно будет выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нём дом находятся в их собственности.

В кабмине напомнили, что с 15 апреля 2020 года сертификаты на маткапитал оформляются в беззаявительном порядке: после рождения ребёнка документ автоматически приходит матери в личный кабинет на портале госуслуг.

Ранее в Госдуме заявили, что размер материнского капитала в России необходимо увеличивать за каждого последующего ребёнка.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

07A
Спасибо большое, товарищи! С каждым днем все радостнее жить!!! Эх, еще бы батарейки для фонариков изъять из продажи! Но это чуть позже!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний