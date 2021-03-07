Правительство упростило правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий

Согласно новым правилам, для компенсации затрат при строительстве или реконструкции жилого дома гражданам больше не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд сведения из акта выполненных строительных работ. Достаточно будет выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нём дом находятся в их собственности.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба федерального правительства.

В кабмине напомнили, что с 15 апреля 2020 года сертификаты на маткапитал оформляются в беззаявительном порядке: после рождения ребёнка документ автоматически приходит матери в личный кабинет на портале госуслуг.



Ранее в Госдуме заявили, что размер материнского капитала в России необходимо увеличивать за каждого последующего ребёнка.

