Ростехнадзор не поверил «Сибуру». Безвредность пожара на реке Оби под сомнением

Заявление АО «СибурТюменьГаз» о том, что возникший накануне пожар на реке Оби под Нижневартовском не несет рисков для окружающей среды, сочли сомнительным в Ростехнадзоре. Об этом 7 марта в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель ведомства Андрей Виль.



По его данным, на аварийном участке подводного продуктопровода ООО «ЗапСибТрансГаз» (управляющая компания — АО «СибурТюменьГаз») могло находиться около 700 тонн широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ). «В этой связи заявления об отсутствии угрозы окружающей среде вызывают серьёзные сомнения», — заявил Виль. При этом представители самой компании в ответ заверили его, что до 90% ШФЛУ было отсечено и направлено на сжигание в специально оборудованных амбарах.



Руководитель Северо-Уральского управления Ростехнадзора Игорь Нисковских подписал приказ о формировании комиссии по техническому расследованию аварии, добавил Виль. В районе происшествия сейчас работает МЧС, члены комиссии и инспекторы Ростехнадзора начнут изучать ситуацию на месте, как только позволят условия.



Напомним, что пожар в акватории реки Оби недалеко от города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа зафиксировали во второй половине дня 6 марта. Причиной возгорания стала авария на подводной части трубопровода. Площадь горения составляет 1 тыс. кв. м. Ближайший населённый пункт находится в 44 километрах от места происшествия. Пострадал один человек, который находился вблизи пожара, — он получил ожоги.

