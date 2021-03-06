Акватория реки Обь горит недалеко от города Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа. Пожар зафиксирован во второй половине дня 6 марта, сообщила в своём Instagram глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Сейчас на месте работают специалисты Росприроднадзора и МЧС. Устанавливаем, что случилось. Предположительно, произошла авария на подводном трубопроводе», — отметила она. Губернатор Наталья Комарова вместе с Росприроднадзором удалённо следит за ситуацией.



Как сообщает издание Подъём со ссылкой на МЧС, в результате пожара один мужчина госпитализирован с ожогами. До ближайшего населённого пункта от места происшествия 44 км.