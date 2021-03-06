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Под Нижневартовском горит река Обь. Роприроднадзор говорит о возможном прорыве нефтепровода

Акватория реки Обь горит недалеко от города Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа. Пожар зафиксирован во второй половине дня 6 марта, сообщила в своём Instagram глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Сейчас на месте работают специалисты Росприроднадзора и МЧС. Устанавливаем, что случилось. Предположительно, произошла авария на подводном трубопроводе», — отметила она. Губернатор Наталья Комарова вместе с Росприроднадзором удалённо следит за ситуацией.

Как сообщает издание Подъём со ссылкой на МЧС, в результате пожара один мужчина госпитализирован с ожогами. До ближайшего населённого пункта от места происшествия 44 км.

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Комментарии (11)

RemyMartin
А лисички взяли спички
К морю синему пошли
Море синее зажгли

Дальше про продукты питания
ШАХ
Это на Марсе.. Остатки марсохода догорают.. Рогозинская тема..))
Вячеслав Рогожин
Зеленые, протестующие против "Северного потока -2", это припомнят - с непременным указанием на качество наших работ, включая трещины в нашем сегменте МКС... Как-то уж оно сразу и все непременно вспоминается
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