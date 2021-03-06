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Площадь пожара на реке Оби в Югре составила 1000 кв. м. В «СибурТюменьГаз» рисков для окружающей среды не увидели

Причиной пожара на реке Обь под Нижневартовском вечером 6 марта стала авария на подводной части трубопровода. Его перекрыли, но нефтепродукты на поверхности площадью около тысячи квадратных метров будут гореть, по оценкам специалистов, 12 часов.

«6 марта на подводном переходе через реку Обь продуктопровода Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ произошёл пропуск широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо) с последующим кратковременным возгоранием. Участок оперативно локализован, в настоящее время ведётся утилизация оставшихся углеводородов через предусмотренные проектные решения (амбары дожига) и одновременно организовано по проектным схемам опорожнение трубопровода», — сообщили в пресс-службе компании АО «СибурТюменьГаз».

По данным источника ТАСС в экстренных службах площадь горения составляет 1 тыс. кв. метров. Собеседник агентства добавил, что ориентировочное время выгорания нефтепродуктов составит порядка 12 часов.

При этом в АО «СибурТюменьГаз» утверждают, что «рисков для окружающей среды нет». Представители регионального управления Росприроднадзора следят за ситуацией.

Ближайший населённый пункт находится в 44 километрах от места происшествия. Пострадал один человек, который находился вблизи пожара — он получил ожоги.

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Комментарии (3)

закоренелый ленинградец
А лисички
Взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли
nuga
Испаганили там всю природу!
chip1
И правда, какие там риски, вот если бы мужика деревенского с удочкой поймали, тода да!
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