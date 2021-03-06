Причиной пожара на реке Обь под Нижневартовском вечером 6 марта стала авария на подводной части трубопровода. Его перекрыли, но нефтепродукты на поверхности площадью около тысячи квадратных метров будут гореть, по оценкам специалистов, 12 часов.

«6 марта на подводном переходе через реку Обь продуктопровода Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ произошёл пропуск широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо) с последующим кратковременным возгоранием. Участок оперативно локализован, в настоящее время ведётся утилизация оставшихся углеводородов через предусмотренные проектные решения (амбары дожига) и одновременно организовано по проектным схемам опорожнение трубопровода», — сообщили в пресс-службе компании АО «СибурТюменьГаз».