Для TikTok 3 марта стало своеобразным днем борьбы с подростковыми суицидами. Тысячи пользователей соцсети снимают короткие ролики на эту тему под хештегом #3мартаживи. «Фонтанка» собрала пятерку самых ярких.
Российские власти обратили внимание на жуткий челлендж якобы с призывами к самоубийству, запущенный в TikTok подростками. Борьба с этим началась почти сразу. Как на административном уровне, так и силами самих пользователей соцсети.
TikTok, в свою очередь, уже заблокировал некоторые теги, по которым можно было найти видео с призывами. При таких поисковых запросах, как «3 марта» и «суицид», пользователи соцсети получают доступ к телефону доверия и другим ресурсам поддержки, включая рекомендации TikTok для людей, находящихся в нестабильном психологическом состоянии.
На антисуицидный челлендж отреагировали и сами пользователи. Многие тиктокеры начали публиковать в соцсети видеоролики разной степени талантливости, отговаривающие подростков совершать самоубийство. Например, тег #3мартаживи набрал уже более 1 млн просмотров.
В своих видео некоторые пользователи сообщают, что готовы выслушать и поддержать людей, оказавшихся на грани самоубийства.
@crazy.potterman
НЕ ДАЙТЕ СМЕРТИ ПОБЕДИТЬ ВАС!!!✨🧡 #3мартаживи #fyp #гаррипоттер #dracotok #harrypotter #weasleytok #SHAKA_SHAKA #hermionegranger #lunalovegood♬ оригинальный звук - ✨ШаЛоСтЬ уДаЛаСь✨
«3 марта… Ребят, не делайте этого. Будьте в этот день со своими друзьями и близкими. Подумайте хорошо, стоит ли это делать, подумайте о своих друзьях и близких», — говорится в одном из видео. При этом из топ-блогеров «ТикТока» почти никто не отметился в социально ответственном челлендже.
@_my_aidan_
Готова лично каждого поддержать, только не делайте этого...🥺❤️#aidangallagher#эйдангаллахер#3мартаживи#врекомендации#поддержка#рекомендации#помощь♬ оригинальный звук - ☂️Ничего не понял...☕
«На одном из популярных сервисов действительно появилась информация с призывом подростков к совершению такой акции. Для того чтобы предостеречь родителей, школы направили сообщения в родительские чаты с предупреждением и просьбой уделить особое внимание детям в этот период», — сообщал московский департамент образования и науки. В Петербурге школьные администрации включили тему о самоубийствах в повестку родительских собраний, которые проводились в последние дни.
@_ded_insaid__
пожалуйста.. #3мартаживи #подержка😔💔 #чайныйдомик #тылучший♬ оригинальный звук - I AM THE DADDY HERE
Ссылаясь на заместителя руководителя Роскомнадзора по Центральному федеральному округу Николая Макаренко, 2 марта ТАСС писал, что массовое распространение видеороликов с призывами совершить самоубийство 3 марта началось 24 февраля. По словам Макаренко, блокировка подобных роликов ведётся достаточно активно.
@vikyltv
не делайте ошибок🙏#3марта #неумирайпожалуйста #3мартаживи #рекомендации♬ оригинальный звук - vikallbrenh
Научный сотрудник РАНХиГС Александра Архипова рассказала «Коммерсанту», что в TikTok действительно есть теги, связанные с суицидом. «Но эти хештеги — не призыв к самоубийству, а сообщение пользователей об их состоянии или настроении. Однако рассылки по школам о якобы массовой спланированной акции «по манипуляции нашими детьми» сами по себе являются манипуляцией. В головах людей, которые и без того боятся TikTok, эта вся история является еще одним аргументом, чтоб эту соцсеть прикрыть», — поделилась Архипова с изданием.