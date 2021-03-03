Для TikTok 3 марта стало своеобразным днем борьбы с подростковыми суицидами. Тысячи пользователей соцсети снимают короткие ролики на эту тему под хештегом #3мартаживи. «Фонтанка» собрала пятерку самых ярких.

Российские власти обратили внимание на жуткий челлендж якобы с призывами к самоубийству, запущенный в TikTok подростками. Борьба с этим началась почти сразу. Как на административном уровне, так и силами самих пользователей соцсети. TikTok, в свою очередь, уже заблокировал некоторые теги, по которым можно было найти видео с призывами. При таких поисковых запросах, как «3 марта» и «суицид», пользователи соцсети получают доступ к телефону доверия и другим ресурсам поддержки, включая рекомендации TikTok для людей, находящихся в нестабильном психологическом состоянии.

На антисуицидный челлендж отреагировали и сами пользователи. Многие тиктокеры начали публиковать в соцсети видеоролики разной степени талантливости, отговаривающие подростков совершать самоубийство. Например, тег #3мартаживи набрал уже более 1 млн просмотров. В своих видео некоторые пользователи сообщают, что готовы выслушать и поддержать людей, оказавшихся на грани самоубийства.

«3 марта… Ребят, не делайте этого. Будьте в этот день со своими друзьями и близкими. Подумайте хорошо, стоит ли это делать, подумайте о своих друзьях и близких», — говорится в одном из видео. При этом из топ-блогеров «ТикТока» почти никто не отметился в социально ответственном челлендже.

«На одном из популярных сервисов действительно появилась информация с призывом подростков к совершению такой акции. Для того чтобы предостеречь родителей, школы направили сообщения в родительские чаты с предупреждением и просьбой уделить особое внимание детям в этот период», — сообщал московский департамент образования и науки. В Петербурге школьные администрации включили тему о самоубийствах в повестку родительских собраний, которые проводились в последние дни.

Ссылаясь на заместителя руководителя Роскомнадзора по Центральному федеральному округу Николая Макаренко, 2 марта ТАСС писал, что массовое распространение видеороликов с призывами совершить самоубийство 3 марта началось 24 февраля. По словам Макаренко, блокировка подобных роликов ведётся достаточно активно.