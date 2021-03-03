В TikTok заявили, что «оперативно» удаляют ролики с призывами к суициду

Социальная сеть TikTok, которая нарастила аудиторию в России в 7 раз, изменила свою политику по теме суицида и самоповреждения.



«Мы не допускаем к публикации контент, изображающий, пропагандирующий, нормализующий или прославляющий действия, которые могут привести к самоубийству или самоповреждению. Мы удаляем контент, который нарушает правила сообщества», — цитирует 3 марта заявление компании ТАСС.

В TikTok заверили, что «оперативно» блокируют такие ролики, а также хештэги. 94,4% видео были удалены еще до подачи жалобы, а 91,9% в течение 24 часов.