FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -1
74.58р89.57р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
5
Печать

Призывы к суициду в TikTok заинтересовали Бастрыкина. Он поручил провести проверку

Следственный комитет России по поручению его главы Александра Бастрыкина проведёт доследственную проверку в связи с распространением в соцсетях информации по теме детского суицида.

Об этом 2 марта сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Как сказано в релизе, ролики и информация, побуждающая детей к совершению ряда небезопасных для их жизни действий, стали распространяться в соцсетях в конце февраля. Профильные ведомства уже проводят превентивные меры после обращений в адрес СКР с просьбой разобраться, призывами займутся следователи.

Им поручено в частности «оперативно пресечь противоправные действия и установить злоумышленников».

Во вторник в пресс-службе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой сообщили, что она направила запрос на имя Бастрыкина из-за множащихся призывов детей к суициду. «Ко мне поступила информация от встревоженных родителей, данная информация подтверждена Роскомнадзором, а также в СМИ департаментом образования города Москвы. Мер, принимаемых Роскомнадзором, в этой связи недостаточно, так как необходимы скоординированные действия правоохранителей <…>, учитывая, что распространение преступного контента носит спланированный и организованный характер», — цитирует Яровую РИА Новости.

Ранее агентство сообщало, что речь идёт о TikTok, где детей массово склоняют к самоубийству в конкретную дату. На ролики обратили внимание московские школы и направили информацию в родительские чаты.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Юра Алекс
А отравления людей его не интересуют почему-то...
altnec
А ента петренко ещё не генерал?
efela
Бастрыкин задействовал свою лупу для обнаружения этой проблемы?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний