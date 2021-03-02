Призывы к суициду в TikTok заинтересовали Бастрыкина. Он поручил провести проверку

Следственный комитет России по поручению его главы Александра Бастрыкина проведёт доследственную проверку в связи с распространением в соцсетях информации по теме детского суицида.



Об этом 2 марта сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Как сказано в релизе, ролики и информация, побуждающая детей к совершению ряда небезопасных для их жизни действий, стали распространяться в соцсетях в конце февраля. Профильные ведомства уже проводят превентивные меры после обращений в адрес СКР с просьбой разобраться, призывами займутся следователи.