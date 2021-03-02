Призывы к суициду в TikTok заинтересовали Бастрыкина. Он поручил провести проверку

Следственный комитет России по поручению его главы Александра Бастрыкина проведёт доследственную проверку в связи с распространением в соцсетях информации по теме детского суицида.
Об этом 2 марта сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Как сказано в релизе, ролики и информация, побуждающая детей к совершению ряда небезопасных для их жизни действий, стали распространяться в соцсетях в конце февраля. Профильные ведомства уже проводят превентивные меры после обращений в адрес СКР с просьбой разобраться, призывами займутся следователи.
Им поручено в частности «оперативно пресечь противоправные действия и установить злоумышленников».
Во вторник в пресс-службе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой сообщили, что она направила запрос на имя Бастрыкина из-за множащихся призывов детей к суициду. «Ко мне поступила информация от встревоженных родителей, данная информация подтверждена Роскомнадзором, а также в СМИ департаментом образования города Москвы. Мер, принимаемых Роскомнадзором, в этой связи недостаточно, так как необходимы скоординированные действия правоохранителей <…>, учитывая, что распространение преступного контента носит спланированный и организованный характер», — цитирует Яровую РИА Новости.
Ранее агентство сообщало, что речь идёт о TikTok, где детей массово склоняют к самоубийству в конкретную дату. На ролики обратили внимание московские школы и направили информацию в родительские чаты.