«Борец за правду» пообещал ежедневно «взрывать» петербургский телеканал, пока полиция не разберется с «китайской мафией»

Новая волна анонимных минирований обрушилась на Петербург. На этот раз автор письма требует не возврата биткойнов от православного бизнесмена, а полицейского расследования в отношении двоих уроженцев Китая, якобы держащих в страхе всю Северную столицу.
Как стало известно «Фонтанке» 3 марта, в полицию с заявлением о поступившем на электронную почту письме с угрозами обратилось управление безопасности петербургского телеканала.
В нём говорилось, что 2 марта здание в Петроградском районе, в котором располагаются работники редакции, нашпиговано тротиловыми шашками, и при появлении взрывотехников их якобы активируют.
Автор письма выдвинул лишь одно условие — подобные сообщения будут приходить до тех пор, пока не начнётся официальное расследование в отношении неких Ли и Ши.
Анонимный минёр заявил, что эти двое якобы занимаются организованной преступностью: «торгуют оружием, вымогают деньги, шантажируют, вместо ведения бизнеса крышуют и подрабатывают решалами», а число тех, кто помогает им безнаказанно находиться на территории РФ, — «не поддаётся подсчёту». В конце текста стояла подпись «Борец за правду».
По данным «Фонтанки», в Петербурге есть как минимум один Ли, полное имя и дата рождения которого совпадают с аналогичными данными из письма анонимного минёра. Он живёт на Васильевском острове, передвигается на серебристо-жёлтом Volkswagen Tiguan и может быть связан с компанией, специализирующейся на строительных работах. Правда, ныне недействующей. О втором человеке неизвестно ничего. Интернет их не знает.
В ходе проверки здания, принадлежащего петербургскому телеканалу, опасных предметов не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
«Фонтанке» также известно, что это не первые угрозы, в которых фигурирует требование о расследовании в отношении Ли из Китая. В начале этой недели подобные послания получили судебные инстанции Петербурга. Как и в этот раз, проверка не подтвердила наличие реальной опасности.