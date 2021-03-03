«Борец за правду» пообещал ежедневно «взрывать» петербургский телеканал, пока полиция не разберется с «китайской мафией»

Новая волна анонимных минирований обрушилась на Петербург. На этот раз автор письма требует не возврата биткойнов от православного бизнесмена, а полицейского расследования в отношении двоих уроженцев Китая, якобы держащих в страхе всю Северную столицу.

Как стало известно «Фонтанке» 3 марта, в полицию с заявлением о поступившем на электронную почту письме с угрозами обратилось управление безопасности петербургского телеканала. В нём говорилось, что 2 марта здание в Петроградском районе, в котором располагаются работники редакции, нашпиговано тротиловыми шашками, и при появлении взрывотехников их якобы активируют.

Автор письма выдвинул лишь одно условие — подобные сообщения будут приходить до тех пор, пока не начнётся официальное расследование в отношении неких Ли и Ши. Анонимный минёр заявил, что эти двое якобы занимаются организованной преступностью: «торгуют оружием, вымогают деньги, шантажируют, вместо ведения бизнеса крышуют и подрабатывают решалами», а число тех, кто помогает им безнаказанно находиться на территории РФ, — «не поддаётся подсчёту». В конце текста стояла подпись «Борец за правду». По данным «Фонтанки», в Петербурге есть как минимум один Ли, полное имя и дата рождения которого совпадают с аналогичными данными из письма анонимного минёра. Он живёт на Васильевском острове, передвигается на серебристо-жёлтом Volkswagen Tiguan и может быть связан с компанией, специализирующейся на строительных работах. Правда, ныне недействующей. О втором человеке неизвестно ничего. Интернет их не знает. В ходе проверки здания, принадлежащего петербургскому телеканалу, опасных предметов не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.