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«Борец за правду» пообещал ежедневно «взрывать» петербургский телеканал, пока полиция не разберется с «китайской мафией»

Новая волна анонимных минирований обрушилась на Петербург. На этот раз автор письма требует не возврата биткойнов от православного бизнесмена, а полицейского расследования в отношении двоих уроженцев Китая, якобы держащих в страхе всю Северную столицу.

Как стало известно «Фонтанке» 3 марта, в полицию с заявлением о поступившем на электронную почту письме с угрозами обратилось управление безопасности петербургского телеканала.

В нём говорилось, что 2 марта здание в Петроградском районе, в котором располагаются работники редакции, нашпиговано тротиловыми шашками, и при появлении взрывотехников их якобы активируют.

Автор письма выдвинул лишь одно условие — подобные сообщения будут приходить до тех пор, пока не начнётся официальное расследование в отношении неких Ли и Ши.

Анонимный минёр заявил, что эти двое якобы занимаются организованной преступностью: «торгуют оружием, вымогают деньги, шантажируют, вместо ведения бизнеса крышуют и подрабатывают решалами», а число тех, кто помогает им безнаказанно находиться на территории РФ, — «не поддаётся подсчёту». В конце текста стояла подпись «Борец за правду».

По данным «Фонтанки», в Петербурге есть как минимум один Ли, полное имя и дата рождения которого совпадают с аналогичными данными из письма анонимного минёра. Он живёт на Васильевском острове, передвигается на серебристо-жёлтом Volkswagen Tiguan и может быть связан с компанией, специализирующейся на строительных работах. Правда, ныне недействующей. О втором человеке неизвестно ничего. Интернет их не знает.

В ходе проверки здания, принадлежащего петербургскому телеканалу, опасных предметов не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Фонтанке» также известно, что это не первые угрозы, в которых фигурирует требование о расследовании в отношении Ли из Китая. В начале этой недели подобные послания получили судебные инстанции Петербурга. Как и в этот раз, проверка не подтвердила наличие реальной опасности.

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Комментарии (3)

Znatok78
Ли, как минимум, самая распространенная фамилия в мире...
260746281
Весна, у психов обострения начались
hal9000
Если они подрабатывают решалами ..то пусть ищут мою посылку с воблером..уже полгода идёт скоро на рыбалку надо будет ехать..
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