«Скопинский маньяк» выходит на свободу, но не сможет разгуливать по ночам

Житель Рязанской области Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», похитивший и продержавший в плену около четырёх лет двух девушек, после освобождения из колонии не сможет посещать массовые мероприятия, а также гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы Скопинского района. Об этом со ссылкой на решение Пугачевского районного суда Саратовской области 2 марта сообщает РИА Новости.



По данным агентства, Мохов выйдет на свободу 3 марта 2021 года после отбывания 17-летнего срока в ИК-4 в Саратовской области. После освобождения из исправительного учреждения он намерен убыть по месту проживания в город Скопин Рязанской области.

