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«Скопинский маньяк» выходит на свободу, но не сможет разгуливать по ночам

Житель Рязанской области Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», похитивший и продержавший в плену около четырёх лет двух девушек, после освобождения из колонии не сможет посещать массовые мероприятия, а также гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы Скопинского района. Об этом со ссылкой на решение Пугачевского районного суда Саратовской области 2 марта сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Мохов выйдет на свободу 3 марта 2021 года после отбывания 17-летнего срока в ИК-4 в Саратовской области. После освобождения из исправительного учреждения он намерен убыть по месту проживания в город Скопин Рязанской области.

Согласно судебному решению, в отношении Мохова устанавливается административный надзор на срок 6 лет. Он возложен на орган внутренних дел по месту его жительства, пребывания или фактического нахождения.

В 2000 году в городе Скопин Рязанской области слесарь Виктор Мохов совершил похищение двух девушек, 14 и 17 лет, держал их в подвале и насиловал почти четыре года. В неволе одна из пленниц дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005-го Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима. Отбывать наказание его отправили в колонию в Саратовской области.

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Комментарии (21)

зачем его выпускать! животное!!! пусть дальше там сидит! или выпускать после кастрации! ему терять не чего, а вдруг повторится
AlBerkut
А у его жертв, надеюсь, братья есть, за это время может и мужья появились... И тоже с нетерпением ждут освобождения сего персонажа, с целью задушевных бесед в укромном, тихом месте без лишних свидетелей 🤐😎
Merinainen
На свободу- с чистой совестью!
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