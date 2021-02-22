Военный комиссар Гомельской области Белоруссии Андрей Кривоносов решил поделиться со своими военнослужащими «зарядом энергии», который получил от лидера государства Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании (ВНС). Видеозапись 22 февраля опубликовал телеграм-канал « На страже родины ».

«Я, полковник Кривоносов, удостоился чести и получил от Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь Александра Лукашенко заряд энергии и решительности, который намерен сейчас передать белорусским военнослужащим», — говорит военный в начале видео.

После этого Кривоносов оборачивается и жмёт руку коллеге. Тот, в свою очередь, передаёт рукопожатие двум другим военным, стоящим позади него. Так, по цепочке, «заряд энергии» получают несколько десятков человек, присутствующих в зале.

О рукопожатии гомельский военком попросил 12 февраля Лукашенко посреди ВНС. «Разрешите получить от вас заряд энергии и решимости!» — сказал он из зала и подошёл к президенту. Видеозапись опубликовал телеграм-канал ONT News.

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко в Сочи встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе протокольной части переговоров президенты обсудили взаимодействие государств и коснулись темы вакцинации. После этого лидеры стран отправились кататься со склонов Красной Поляны, а Путин со снегохода помахал рукой отдыхающим.