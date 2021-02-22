FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-16°C/Завтра: -5
73.98р89.66р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
11
Печать

«Заряд энергии и решительности». Белорусский военком начал передавать коллегам силу Лукашенко через рукопожатие

Военный комиссар Гомельской области Белоруссии Андрей Кривоносов решил поделиться со своими военнослужащими «зарядом энергии», который получил от лидера государства Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании (ВНС). Видеозапись 22 февраля опубликовал телеграм-канал «На страже родины».

«Я, полковник Кривоносов, удостоился чести и получил от Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь Александра Лукашенко заряд энергии и решительности, который намерен сейчас передать белорусским военнослужащим», — говорит военный в начале видео.

После этого Кривоносов оборачивается и жмёт руку коллеге. Тот, в свою очередь, передаёт рукопожатие двум другим военным, стоящим позади него. Так, по цепочке, «заряд энергии» получают несколько десятков человек, присутствующих в зале.

О рукопожатии гомельский военком попросил 12 февраля Лукашенко посреди ВНС. «Разрешите получить от вас заряд энергии и решимости!» — сказал он из зала и подошёл к президенту. Видеозапись опубликовал телеграм-канал ONT News.

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко в Сочи встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе протокольной части переговоров президенты обсудили взаимодействие государств и коснулись темы вакцинации. После этого лидеры стран отправились кататься со склонов Красной Поляны, а Путин со снегохода помахал рукой отдыхающим.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Nationalverrater_2
Норм. Таких вот пузатых лизоблюдов старперов- бессмысленных дармоедов и содержат терпилы. Ясен пень, почему его тонтон-макуты в масках лютуют - ТАКУЮ ЖИРНУЮ житуху за безопасное избиение им вот таким холуям никто не даст. При другой власти они снова превратятся в ничто и звать никак. Придётся работать реально. а не кривляться и бить.
local_
Теперь дойдёт по цепочке до больниц и госпиталей,покруче Св.Иоргена будет.И российская вакцина не понадобится.
Oliv
Это уже не лечится. «Я, полковник Кривоносов, удостоился чести и получил от Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь Александра Лукашенко ПИНОК энергии и решительности, который намерен сейчас передать белорусским военнослужащим»,
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний