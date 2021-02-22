FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-14°C/Завтра: -16
73.98р89.66р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
15
Печать

Лукашенко в Сочи выразил надежду чаще встречаться с Путиным с глазу на глаз и уехал кататься с ним на лыжах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит рабочую встречу с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Видеозапись протокольной части 22 февраля опубликовал ТАСС.

Лукашенко выразил надежду, что продолжит общаться с Путиным «с глазу на глаз». Он отметил, что ранее Белоруссия и Россия выработали 33 дорожные интеграционные карты, из которых осталось доработать только 6–7. Кроме того, президент Белоруссии поблагодарил Путина за оказанную его стране поддержку. Он отметил, что после ввода в строй БелАЭС страна сократит потребление российского газа, однако планирует компенсировать это развитием химического производства в республике.

Лукашенко надеется, что к осени в Белоруссии появится собственная вакцина от коронавируса, однако назвал российскую вакцину самой эффективной в мире. «У нас один человек приболел, не буду его называть, после вакцинации российской вакциной. Полтора дня всего болел. Это один случай», — сообщил президент Белоруссии.

Путин, в свою очередь, заявил, что кооперация в реальном секторе экономики между странами важнее оказанной Россией Белоруссии поддержки. По его словам, двусторонний товарооборот за период пандемии коронавируса между странами немного упал, «где-то на 15 %, но все равно составил $28,5 млрд». Он также отметил, что Россия не только поставляет соседям вакцину от коронавируса, но и передала технологию её производства.

Далее лидеры стран отправились кататься на лыжах.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

Печенеги и половцы
Пока мы тут все, своими делами были заняты, два этих ....... нас всех приватизировали и во время лыжных прогулок обсуждают, как нас лучше эксплуатировать, погонять и травить.
AlBerkut
На лыжах кататься?
А кто после них склоны от песка расчищать будет? 🤔
😂😊😊
265015791
>Видеозапись протокольной части 22 февраля опубликовал ТАСС.
Видеозаписи по ссылке не обнаружил, а по фотке заметил что они оба питаются очень хорошо, может даже немного чрезмерно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний