Лукашенко в Сочи выразил надежду чаще встречаться с Путиным с глазу на глаз и уехал кататься с ним на лыжах

Лукашенко выразил надежду, что продолжит общаться с Путиным «с глазу на глаз». Он отметил, что ранее Белоруссия и Россия выработали 33 дорожные интеграционные карты, из которых осталось доработать только 6–7. Кроме того, президент Белоруссии поблагодарил Путина за оказанную его стране поддержку. Он отметил, что после ввода в строй БелАЭС страна сократит потребление российского газа, однако планирует компенсировать это развитием химического производства в республике.

Лукашенко надеется, что к осени в Белоруссии появится собственная вакцина от коронавируса, однако назвал российскую вакцину самой эффективной в мире. «У нас один человек приболел, не буду его называть, после вакцинации российской вакциной. Полтора дня всего болел. Это один случай», — сообщил президент Белоруссии.

Путин, в свою очередь, заявил, что кооперация в реальном секторе экономики между странами важнее оказанной Россией Белоруссии поддержки. По его словам, двусторонний товарооборот за период пандемии коронавируса между странами немного упал, «где-то на 15 % , но все равно составил $28,5 млрд». Он также отметил, что Россия не только поставляет соседям вакцину от коронавируса, но и передала технологию её производства.

Далее лидеры стран отправились кататься на лыжах.