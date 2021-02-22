Путин на снегоходе помахал рукой отдыхающим на Красной Поляне в Сочи. Лукашенко составил ему компанию на склоне

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко прокатились по склонам Красной Поляны в Сочи. Видеозапись 22 февраля опубликовала «Россия-24».
После рабочей встречи президенты отправились кататься на лыжах. Путин демонстрировал уверенные навыки: обогнал Лукашенко и стал быстро спускаться по склону.
Дальше главы государств прокатились на снегоходах. Президентские «сани» проследовали мимо очереди на подъёмник и людей у проката. Путин помахал отдыхающим рукой.
В ходе протокольной части переговоров президенты обсудили взаимодействие государств и коснулись темы вакцинации.