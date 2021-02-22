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Путин на снегоходе помахал рукой отдыхающим на Красной Поляне в Сочи. Лукашенко составил ему компанию на склоне

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко прокатились по склонам Красной Поляны в Сочи. Видеозапись 22 февраля опубликовала «Россия-24».

После рабочей встречи президенты отправились кататься на лыжах. Путин демонстрировал уверенные навыки: обогнал Лукашенко и стал быстро спускаться по склону.

Дальше главы государств прокатились на снегоходах. Президентские «сани» проследовали мимо очереди на подъёмник и людей у проката. Путин помахал отдыхающим рукой.

В ходе протокольной части переговоров президенты обсудили взаимодействие государств и коснулись темы вакцинации.

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Комментарии (20)

hal9000
У нас постоянно как разруха в стране руководители кто на лыжах кататься кто на курортах отдыхать кто еще какого черта лысого сваливает..мол раздербанивайте страну..сами как хотите так и крутитесь..с меня мол взятки гладки мол сами виноваты..что Горбачев что Николай что Сталин что Петр что Иван Грозный..Путин не исключение...чуть что сваливают..мол сами виноваты...
grm
Ноги шире плеч, на опе сидит, носки гуляют, за лыжами ездит, двушечку тренеру.
Igor_VS
КП дал интересный кадр. Лукашенко , когда вставал с подъёмника, махнул нашему лыжными палками в район детородного. Категорически протестую.
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