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«Отнести к одной из форм реабилитации нацизма». В Госдуме готовят поправки об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов ВОВ

Ужесточить уголовную ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны предложили в Госдуме депутаты от фракции «Единая Россия». Подобные действия хотят приравнять к одной из форм реабилитации нацизма.

«Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества», — сообщила 22 февраля ТАСС вице-спикер нижней палаты, одна из авторов поправок Ирина Яровая.

Соавторами поправок также стали председатель комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский.

Ранее Бабушкинский суд Москвы приговорил Алексея Навального к штрафу в 850 тысяч рублей по делу о клевете в отношении ветерана Игната Артеменко. Производство возбудили в июне 2020 года после того, как политик назвал «холуями» авторов и героев ролика канала RT о поправках к Конституции. Одним из участников видео был Игнат Артеменко. Политик посчитал дело сфабрикованным, в суде он не стеснялся в выражениях, рассказывал анекдоты и интересовался у судьи рецептом засолки огурцов. Эксперты признали слова Навального оценочным суждением.

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Комментарии (59)

Memory17
Ветераны вермахта живут намного лучше наших ветеранов и это, для тех из них, кто ещё остался в разуме, самое большое оскорбление!
А это, в том числе, и потому, что у пересидента дворец с аквадискотекой за 100 000 000 000р!
Mikle776
интересно, догадаются ли в тест закона включить пояснения про то, каких именно ветеранов нельзя оскорблять... а то ведь есть и те, кто воевал против СССР...
graail
Пенсиями , ценами , медициной , образованием некогда заниматься депутатам ?
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