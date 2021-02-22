«Отнести к одной из форм реабилитации нацизма». В Госдуме готовят поправки об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов ВОВ

Ужесточить уголовную ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны предложили в Госдуме депутаты от фракции «Единая Россия». Подобные действия хотят приравнять к одной из форм реабилитации нацизма.



«Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. И установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества», — сообщила 22 февраля ТАСС вице-спикер нижней палаты, одна из авторов поправок Ирина Яровая.

