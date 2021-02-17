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В Грибанале тает лёд. Петербуржцы удивились тому, что в минус текут городские реки

Мороз в Петербурге заставил выглянуть солнце, заиндеветь деревья, побелеть поверхность городской акватории. Однако, похоже, он обошёл вниманием канал Грибоедова. Аномалию заметили у Кокушкина моста в Адмиралтейском районе.

На то, что при минусовой температуре на поверхности канала Грибоедова начал таять лед, читатели «Фонтанки» обратили внимание 17 февраля. В пресс-службе комитета по природопользованию Петербурга заявили, что затрудняются ответить, и почему-то посоветовали обратиться к специалистам «Водоканала» и «Мостотреста».

Фото: Читательница «Фонтанки» Анна
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В «Водоканале» корреспонденту издания сообщили, что у Кокушкина моста ничего не сливают, а «Мостотрест» объяснил, что отвечают только за перила и тротуары на переправе. Версия о противогололёдных реагентах исключена, подчеркнули на предприятии.

Комитет по благоустройству, отвечающий за уборку городских улиц, попросил время на подготовку ответа. И на момент публикации материала с задачей не справился.

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, ночь со среды на четверг 18 февраля станет самой холодной с начала зимы. По его прогнозу, столбики термометров опустятся до минус 26 градусов.

Фото: Читательница «Фонтанки» Анна
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (62)

Igor Apuhtin
Коллеги, понимаю, что к вам в редакцию попадают выпускники из других городов. Лимитой, конечно, называть не будем, хотя после "грибанала" стило бы. Редактор на выпуске, что ли, грибов переел и они с ним разговаривать начали? Позорище, однако.
lince
Хайпануть решили на комментариях? Не поверю, что совсем малограмотные в редакции сидят.
kasirer
А еще Балты, Старуха, Купчага и Зелик.
Смиритесь, этому уже ничего не противопоставить.
Кстати, так говорили местные и в советское время, просто, скажем так, из социальных групп, к которым комментаторы не принадлежат.
Вся рабочая молодежь Веселого поселка и Купчино активно эти слова использовали в 80-е. И их родившиеся здесь дети, соответственно, используют и сейчас
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