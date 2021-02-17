На то, что при минусовой температуре на поверхности канала Грибоедова начал таять лед, читатели «Фонтанки» обратили внимание 17 февраля. В пресс-службе комитета по природопользованию Петербурга заявили, что затрудняются ответить, и почему-то посоветовали обратиться к специалистам «Водоканала» и «Мостотреста».

Мороз в Петербурге заставил выглянуть солнце, заиндеветь деревья, побелеть поверхность городской акватории. Однако, похоже, он обошёл вниманием канал Грибоедова. Аномалию заметили у Кокушкина моста в Адмиралтейском районе.

В «Водоканале» корреспонденту издания сообщили, что у Кокушкина моста ничего не сливают, а «Мостотрест» объяснил, что отвечают только за перила и тротуары на переправе. Версия о противогололёдных реагентах исключена, подчеркнули на предприятии.



Комитет по благоустройству, отвечающий за уборку городских улиц, попросил время на подготовку ответа. И на момент публикации материала с задачей не справился.



По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, ночь со среды на четверг 18 февраля станет самой холодной с начала зимы. По его прогнозу, столбики термометров опустятся до минус 26 градусов.