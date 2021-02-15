В Петербурге после непродолжительного потепления снова ожидается похолодание. Зима приготовила для жителей города новые рекорды. Об этом 15 февраля «Фонтанке» рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.



«В ночь на четверг, 18 февраля, будет зафиксирована самая низкая температура воздуха с начала зимы — пока ждём в среднем минус 23–24 градуса. Если более подробно: минус 21–23 градуса ожидается в центре города, а в окрестностях — до минус 26 градусов», — сказал Колесов. По его словам, предстоящий рекорд должен побить сегодняшний — минус 21,9 градуса.