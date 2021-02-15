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Зима не планирует покидать Петербург. Сильные морозы вернутся в город с середины недели

В Петербурге после непродолжительного потепления снова ожидается похолодание. Зима приготовила для жителей города новые рекорды. Об этом 15 февраля «Фонтанке» рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«В ночь на четверг, 18 февраля, будет зафиксирована самая низкая температура воздуха с начала зимы — пока ждём в среднем минус 23–24 градуса. Если более подробно: минус 21–23 градуса ожидается в центре города, а в окрестностях — до минус 26 градусов», — сказал Колесов. По его словам, предстоящий рекорд должен побить сегодняшний — минус 21,9 градуса.

В целом предстоящая неделя будет отличаться температурными перепадами. «Всё очень неустойчиво. Сегодня у нас самая холодная ночь, а завтра выходит циклон, нас засыпает снегом, и минус 5 градусов. Перепады в ближайшие дни будут постоянно. Погоду из-за этого не расписать… Зима до конца месяца стоит, это точно», — объяснил Колесов.

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Аналогичная ситуация ожидается в соседнем регионе. По данным дорожного комитета Ленинградской области, предстоящие семь дней будут самыми холодными за всю зиму: в ряде районов температура воздуха вечерами будет опускаться до минус 30 градусов. Возможна слабая метель.

Как ранее писала «Фонтанка», минувшая неделя была ясной и морозной, благодаря чему петербуржцы могли любоваться гало, изморозью и туманом парения. С 8 по 14 февраля выпало всего 6 сантиметров снега.

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Комментарии (4)

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Заранее большое человеческое спaсибо..........................
hal9000
А мы ее и не выгоняем..милости просим милости просим..пусть чувствует себя как дома...)
bluxer
Это всегда было нормально для февраля.
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