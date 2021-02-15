Петербург ярко прощается с морозами: утром в городе наблюдали гало с ложными солнцами , туман над Невой (его видели и на прошлой неделе ) и сверкающую «алмазную» пыль в воздухе.

Температура воздуха, по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», колебалась: в 7 часов утра было минус 17 градусов, после 10 часов она упала до минус 20, а к полудню снова поднялась до минус 17.

В Ленинградской области ночью замораживало до минус 29,5, сообщает ведущий специалист в ООО «Центр Фобос» Михаил Леус. Во второй половине дня, по его словам, всё изменится — начнёт влиять приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт. Ближе к вечеру он закроет небо плотными облаками и местами вызовет небольшой снег. Усилится ветер, вечером он станет порывистым, а температура воздуха будет активно повышаться — до 8–10 градусов ниже нуля, по области до 7–18. Атмосферное давление будет падать и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Минувшая неделя была ясной и морозной, благодаря чему петербуржцы могли любоваться гало, изморозью и туманом парения. С 8 по 14 февраля выпало всего 6 сантиметров снега.

Это, впрочем, не означает, что городские службы остались без работы — вывозили снег, скопившийся после предыдущих снегопадов. Дорожные предприятия комитета по благоустройству за неделю собрали и вывезли более 140 тысяч кубометров снега. Самый большой объём работ был выполнен в понедельник и четверг: в эти дни на пункты приема ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» было доставлено по 23 тысячи кубометров. Городские дороги круглосуточно расчищали от снега и подметали в среднем 950 единиц техники, на уборку улиц днем выходило порядка 1200 работников ручного труда, ночью — 330, сообщает пресс-служба комитета.

В понедельник, 15 февраля, улицы Петербурга чистят 966 машин и 1244 дворника. Бульвары, аллеи, дорожки в парках и скверах приводят в порядок 115 машин и 580 специалистов.

На региональных дорогах Ленинградской области за неполных три месяца зимы 2020/21 года дорожные службы вычистили от наледи 410 тысяч километров покрытия и обочин, сообщает пресс-служба областного дорожного комитета. Состояние дорог постоянно контролируют 400 единиц спецтехники, для сброса снежных валов с обочины используются роторные машины.