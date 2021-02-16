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Сцену Театра комедии превратят в теннисный корт, где сыграют в правду и ложь

19 и 20 февраля на сцене Театра комедии им. Н. П. Акимова покажут премьеру спектакля «Ты, я и правда» по комедии Флориана Зеллера «Правда» (La Vérité). Это первая часть сценической дилогии «Правда» — «Ложь», с помощью изощренной драматургии которой автор иронизирует над «прелестями измены». Пьесу предуведомляет эпиграф из Вольтера: «Ложь является пороком только тогда, когда служит злу. Но она является величайшей добродетелью, когда служит добру…».

Фото: предоставлено театром
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По сюжету, Мишель — любовник со стажем, несмотря на то, что давно женат на Лоранс. Он встречается с Алисой, женой своего близкого друга Поля. А еще обе пары обожают играть в теннис и делают это виртуозно. Точно так же виртуозно и азартно герои врут друг другу, причем настолько самозабвенно, что в какой-то момент перестаешь понимать где истина, а где ложь.

Режиссер Андрей Сидельников придумал для этой пьесы нетривиальное сценическое решение, поставив спектакль в форме теннисного матча, где будет место самому широкому спектру эмоций и чувств — от страсти до отчаяния. Сценографию и костюмы придумывает Николай Слободяник, а над световой партитурой работает Денис Солнцев.

Начало в 19:00.

16+.

Наталия Эфендиева

Фото: предоставлено театром

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