Завалить елку, растрясти качели. Панда Диндин, в отличие от водителей, очень рада московским сугробам

Московский зоопарк 16 февраля показал, как радуется снегу местный «ураган» — панда Диндин. Если для некоторых питомцев зверинца, как и для людей, снегопад — это лишняя работа: протоптать тропы, прорыть норы, расчистить свой вольер, то для нее — сплошное развлечение.

«Можно кататься с горки, со всего размаха плюхаться в сугробы, можно найти самый интересный снежок и долго играть с ним. А ещё погонять шину, завалить елку, растрясти качели… в общем, дел очень много», — комментируют в соцсетях зоопарка зимние развлечения активной питомицы.