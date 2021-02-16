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Завалить елку, растрясти качели. Панда Диндин, в отличие от водителей, очень рада московским сугробам

Скриншот из видео <a href="https://vk.com/wall-41067988_25678" target="_blank" class="_">Московского зоопарка</a>
Скриншот из видео Московского зоопарка
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Московский зоопарк 16 февраля показал, как радуется снегу местный «ураган» — панда Диндин. Если для некоторых питомцев зверинца, как и для людей, снегопад — это лишняя работа: протоптать тропы, прорыть норы, расчистить свой вольер, то для нее — сплошное развлечение.

«Можно кататься с горки, со всего размаха плюхаться в сугробы, можно найти самый интересный снежок и долго играть с ним. А ещё погонять шину, завалить елку, растрясти качели… в общем, дел очень много», — комментируют в соцсетях зоопарка зимние развлечения активной питомицы.

Автор: vk.com/moscow_zoo

За минувшие выходные в Москве выпало до 85% месячной нормы осадков. Местами столицу пришлось буквально откапывать от снега, а жители делились в соцсетях фотографиями и видео, как искали в сугробах свои машины.

Скриншот из видео <a href="https://vk.com/wall-41067988_25678" target="_blank" class="_">Московского зоопарка</a>
Скриншот из видео Московского зоопарка

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