Елин уходит со второй волной. Смольный покидает самый открытый чиновник, которому пришлось отвечать за закрытия

Фото: Михаил Огнев/Фонтанка.ру/Архив Поделиться Поделиться







О приближающейся отставке Евгения Елина «Фонтанке» 15 февраля сообщили три источника, близких к городскому правительству. По словам одного из собеседников, свою должность Елин покинет 1 марта. Сейчас он находится в отпуске, временно-исполняющим обязанности назначен финансовый вице-губернатор Эдуард Батанов.

Сам Евгений Елин подтвердил, что покидает Смольный, собирается в Москву, однако не на госслужбу. По данным «Фонтанки», сам чиновник рассматривает скорый переезд в Москву и все же рассчитывает получить место в одной из федеральных структур.

Относительно причин ухода Евгения Елина собеседники «Фонтанки» выдвигают разные гипотезы. По словам одного из них, отставка чиновника стала результатом сложения двух векторов. «У города было желание изменений, и у него самого было такое желание», — отмечает один из источников, близких к экономическому блоку. Кто займет его место, информации пока нет. По словам собеседников «Фонтанки», заменивший пока Елина Эдуард Батанов в частных беседах не высказывает намерения заниматься стратегическими вопросами и рассматривает себя как временную фигуру. Одной из вероятных кандидатур источники называют замглавы Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова. Он пришел в Смольный в начале 2020 года и быстро набрал политический вес, получив должность главы Ситуационного центра по контролю правил коронавирусной безопасности. Сам чиновник не стал комментировать такие предположения. Подчиненные Евгения Елина также сообщили, что решение о назначении нового вице-губернатора не принято. Не исключено, что полномочия чиновника, который курировал комитеты по промышленной политике, экономической политике, госзаказу, имущественных отношений, могут распределить между теми, кто остался в правительстве.

«Но кто бы ни занял его место — это будет серьезный вызов. Экономическое развитие, которое было зоной ответственности Евгения Елина, явно буксовало, в том числе из-за проблем взаимодействия с инвестиционным блоком. Как развивать экономику, если инвестиций нет?», — рассуждает один из собеседников «Фонтанки». Один год на триллион Евгений Елин, что называется, выходит из одной и той же реки дважды. В первый раз в Смольный он пришел в 2009 году, уже имея за плечами опыт руководства ЗАО «Сбербанк Капитал», а также должность заместителя президента банка «Санкт-Петербург». Три года проработав в Комитете экономического развития, промышленной политики и торговли, он ушел из правительства в 2012, вскоре после того, как Валентину Матвиенко в губернаторском кресле сменил Георгий Полтавченко. Успел еще около года поработать на региональном уровне в правительстве Ленобласти, после чего перешел на федеральный — стал заместителем только что назначенного министра экономического развития Алексея Улюкаева. Собственно, именно Елину и пришлось исполнять обязанности главы МЭР после того, как Улюкаев пересел из кресла министра в СИЗО. В 2017 году Елин ушел из МЭР.

Когда Полтавченко, в свою очередь, уступил место Александру Беглову, Елин снова был призван под знамена Смольного вместе с еще рядом чиновников предыдущего набора. Сначала он стал советником с отчетливой вице-губернаторской перспективой, а после утверждения депутатами Беглов доверил ему экономику и финансы. За время отсутствия Елина управленческий интерьер в городе сильно изменился, так как мегакомитет КЭРРПиТ распался на несколько. В итоге чиновник чуть ли не первым делом отстроил все обратно по фэн-шуй времен Матвиенко, объединив ведомства заново. Обсуждалось слияние комитетов финансов и госзаказа, но оно так и не состоялось. «Мне предстоит сделать из Петербурга город-сад, в который будут стремиться москвичи и возвращаться из столицы петербуржцы», — незадолго до назначения обозначал Елин свои задачи. Город-сад оценили в триллион рублей — именно такую цель по доходам на ближайшие годы поставил новому правительству Беглов. В итоге в единственный нековидный год Елина на его должности город заработал 630 млрд рублей при 666 млрд расходов. С наступлением пандемии формирование бюджета доверили Эдуарду Батанову.

Одним из главных инфраструктурных проектов, которые продвигал Елин в доковидный период, стала концепция РЖД по развитию железнодорожного узла в Петербурге. Чисто технически казалось, что здесь экономический вице-губернатор заступает на территорию транспортного — бывшего министра Максима Соколова. Собеседники «Фонтанки» в Смольном не скрывают, что между двумя чиновниками существовало напряжение, и основано оно было именно на смежных интересах. Например, именно экономический блок сообщил об интеграции платежных систем «Тройка» и «Подорожник», и взялся курировать это направление со стороны Смольного. И Елин же высказывал предложение закрыть центр города для автомобильного транспорта с двигателем внутреннего сгорания, но не встретил понимания у транспортников. Интересно, что именно Соколов и Елин оказались в первой тройке вице-губернаторов по доходам за 2019 год (248 млн и 39 млн рублей соответственно). При этом надо отметить, что Соколов был назначен только в декабре 2019 года. Старший по пандемии

Когда стало понятно, что коронавирус — это надолго, Евгений Елин стал ответственным за исполнение 121-го постановления, которое регламентирует жизнь Северной столицы в режиме повышенной готовности. Также он стал заместителем Александра Беглова в Межведомственном координационном совете по противодействию распространению COVID-19. Хотя формально в этот совещательный орган входило около 30 человек, в последнее время решения по поводу ужесточения или ослабления режима, по информации «Фонтанки», принимались в довольно узком кругу. Так, в роли «доброго» (по отношению к бизнесу) полицейского выступал именно Евгений Елин, в роли «злого» — глава Роспотребнадзора Петербурга Наталья Башкетова, на предмет «юридической прочности» постановления оценивала глава юркома Екатерина Аксенова, а последнее слово за собой оставлял губернатор Александр Беглов. «Доброту» полицейского бизнес не оценил. Во время пандемии Евгений Елин был самым открытым чиновником Смольного. Именно он объяснял причины введения различных ограничений, описывал эпидемиологическую ситуацию в целом и логично принимал на себя недовольство бизнеса и горожан, одинаково уставших от запретов. Летом 2020 случился конфликт из-за того, что предприниматели пожаловались в Москву на действия петербургских чиновников. Новая волна осенних ограничений породила барное сопротивление, которое вылилось в открытое противостояние и штурм Росгвардией бара Commode. Новогодний локдаун также вызвал всплеск негодования, объяснять необходимость введенных мер снова пришлось Евгению Елину. В качестве компенсации экономический блок предложил бизнесу ставить зимние кафе, но идея не вызвала большого энтузиазма.

При этом именно блок экономического вице-губернатора занимался подготовкой мер поддержки для пострадавшего бизнеса. О том, сколько на это потратили и насколько это помогло предпринимателям, читайте в материале «Фонтанки». К середине февраля власти Петербурга сняли большинство ковидных ограничений. По информации «Фонтанки», в последнее время Евгений Елин разрабатывал идею новой экономики. Общие контуры он наметил в интервью радиостанции Bisiness FM на прошлой неделе. В числе точек роста вице-губернатор выделил сферу здравоохранения, ИТ-сектор и электромобили. Драйверами для городской экономики Евгений Елин видел строительство высокоскоростного железнодорожного сообщения между Москвой и Петербургом, а также инновационные центры при крупных корпорациях. Чиновник также старался внедрять современные управленческие технологии среди своих коллег — в частности, курировал проект по повышению производительности труда вместе с Росатомом. Бизнес неоднозначно оценил достижения Евгения Елина за два года работы на посту. Кто-то, как лидер барного сопротивления Александр Коновалов, откровенно празднует, если судить по соцсетям. Другие более сдержанны. «Евгений Иванович запомнится ресторанному сообществу своим нетривиальным взглядом на развитие отрасли и структуру рынка. Настолько небанальным, что это побудило «Рестоград» провести собственное исследование петербургского рынка, чтобы сопоставить наше видение с гипотезами Евгения Ивановича», — комментирует руководитель объединения Александр Ружинский. «Мне кажется, всё, что происходило весь год [в управлении городом], компетентным сложно назвать, поэтому винить именно его во всех бедах было бы крайне несправедливо», — говорит совладелец «Евразии» и «Фитнес-Хауса» Алексей Фурсов. Прямая речь В чем Елину не откажешь точно, так это в яркости высказываний. Со времен Игоря Албина, способного на «бакланов», в Смольном почти нет спикеров, которых было бы так интересно слушать. Про новогодний локдаун: « Мы очень любим гостей, мы очень любим туристов, но не в этом году. Снижаем туристическую привлекательность города. Мы говорим гостям: давайте мы побеспокоимся о вашем здоровье, о здоровье детей и о здоровье жителей. Не надо в этом году к нам приезжать». «Ходить можно, загуливаться не надо. Хочется встречать Новый год — отмечайте дома, ешьте оливье. В праздники давайте гулять на воздухе». «Есть оставшиеся 360 дней. На каждый чих не наздравствуешься». О введении комендантского часа для общепита:

«Дело в том, что рестораны выполняют две функции: во-первых, они кормят, во-вторых, развлекают. Развлекаться и передавать друг другу вирусы в жарком танце сегодня не время». Про подвиг врачей словами Уинстона Черчилля: «Мне нечего предложить, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота». Про призыв бизнесу о сотрудничестве словами Стендаля: «Опираться можно только на то, что сопротивляется». Про тех, кто не соблюдает коронавирусные ограничения: «Голову надо включать всегда. Самый тяжелый отказ — отказ головы. Со всем можно справиться, но с отказом головы тяжело. Если все равно на своё здоровье, можно идти гулять, обниматься, тусоваться, но лучше этого не делать». Галина Бояркова, Николай Кудин, «Фонтанка.ру»