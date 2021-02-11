В штаб Навального в Москве пришли силовики. «Якобы печатают порнографическую продукцию»

В штаб оппозиционера Алексея Навального пришли силовики вечером 11 февраля. Об этом сообщил сотрудник штаба Александр Шепелев.
Как рассказал Шепелев «Медиазоне», поводом для визита сотрудников уголовного розыска стали жалобы о том, что оппозиционеры «якобы печатают порнографическую продукцию». Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр места происшествия.
Напротив московского штаба Навального стоит автозак. Полиция в штаб под предлогом того, что в штабе якобы «печатают порнографию»— Олег Степанов. Команда штаба (@olsnov) February 11, 2021
Надо ли уточнять, что в штабе не на чем печатать вообще?
Очевидно, что сейчас изымут всю технику. Очередной незаконный грабёж pic.twitter.com/5fhfC3lL9r
После этого связь прервалась.
Накануне московский штаб Навального обратился в полицию после патриотических флешмобов в поддержку президента России. Сторонники оппозиционера добиваются равенства перед законом и просят правоохранителей провести проверку акций, указывая, что на них, как и на оппозиционные акции, выходили без оглядки на коронавирус.