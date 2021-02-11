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В штаб Навального в Москве пришли силовики. «Якобы печатают порнографическую продукцию»

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В штаб оппозиционера Алексея Навального пришли силовики вечером 11 февраля. Об этом сообщил сотрудник штаба Александр Шепелев.

Как рассказал Шепелев «Медиазоне», поводом для визита сотрудников уголовного розыска стали жалобы о том, что оппозиционеры «якобы печатают порнографическую продукцию». Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр места происшествия.

После этого связь прервалась.

Накануне московский штаб Навального обратился в полицию после патриотических флешмобов в поддержку президента России. Сторонники оппозиционера добиваются равенства перед законом и просят правоохранителей провести проверку акций, указывая, что на них, как и на оппозиционные акции, выходили без оглядки на коронавирус.

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Комментарии (12)

Mikle776
идет изматывающий прессинг... по всякому поводу будут приходить и мешать жить и работать... поводов можно придумать очень много...
например - поступила жалоба, что у вас музыка громко играет... да еще и с матами... проверить же надо жалобу? надо!
Киргуду
Я изначально прочитал, что силовики пришли печатать. Чтобы потом на них свалить :)
Djnyana
Опять не угадали, не туда пришли: порнографию печатают в Думе, с одобрения Главного ПорноГрафа..)
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