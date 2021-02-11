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Renault рассказал о новом Duster для России. На выбор предложат пять моторов, включая дизельный

Фото: Renault
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Компания Renault представила второе поколение кроссовера Duster. Для российских дорог его оборудовали подогревом для людей и стекол и моторами, работающими на 92-м бензине. Сохранили в линейке и дизельный двигатель.

Как сообщает 11 февраля пресс-служба компании, обновленный кроссовер построен на модульной SUV-платформе нового поколения. Кузов автомобиля был спроектирован заново, он стал более жестким и прочным. В частности, автомобиль получил более мощные передние стойки и панели пола, а боковины теперь представляют собой единые детали. Новый Duster также крупнее и на 26 мм длиннее своего предшественника. Колесную базу автомобиля увеличили до 2676 мм. Дорожный просвет составляет 210 мм, а углы въезда и съезда — 31 и 33 градуса соответственно.

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«Дастеру» обновили дизайн экстерьера, но сохранили узнаваемую внешность. Кроссовер получил новую решетку радиатора, светодиодную оптику и цвета кузова: оранжевый Atacama и серо-коричневый Tenakuru. В зависимости от версии доступны 16-дюймовые или 17-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Среди изменений интерьера — рулевая колонка с регулировкой по высоте и вылету, водительское сиденье с регулируемой поясничной поддержкой, регулируемый бокс-подлокотник и подстаканники между передними сиденьями. Также Duster получил новую многофункциональную мультимедийную систему EASY LINK, до пяти разъемов USB и две 12-вольтовые розетки. Для российского климата автомобиль оснастили двухступенчатым обогревом передних и задних сидений, рулевого колеса, форсунок омывателя, электрическим нагревательным элементом в системе отопления, подогревом ветрового и заднего стекол и зеркал заднего вида, а также системой дистанционного запуска Renault Start.

Фото: Renault
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Моторная гамма представлена пятью двигателями. Для переднеприводного Renault Duster по-прежнему предлагается 114-сильный бензиновый «атмосферник» объемом 1,6 литра в сочетании с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Для полноприводных вариантов доступны модернизированный 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 117 л. с., 2-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 143 «лошадки», новый 150-сильный бензиновый турбодвигатель ТСе150 и турбодизельный двигатель 1.5 dCi мощностью 109 л. с. Все они работают в паре с 6-ступенчатой «механикой» c укороченной первой передачей, а новый турбодвигатель также доступен с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic. Все бензиновые моторы сертифицированы для работы с топливом АИ-92

Интеллектуальная система полного привода All-Mode 4x4-i перешла на новое поколение без изменений. Все полноприводные версии новинки оснащаются отключаемой системой динамической стабилизации ESP, ABS и антипробуксовочной системой. Также автомобиль получил ассистент спуска с горы, камеры кругового обзора и монитор 4х4.

Серийное производство второго поколения кроссовера уже стартовало на заводе Renault в Москве. Продажи начнутся в первом квартале 2021 года.

Фото: Renault
Фото: Renault

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Комментарии (3)

iphonedimona
Ставка РФ на альянс "рено-ниссан" с вариаторами большая ошибка.
260776421
А для российских дорог не слабо не литое г...но на колёса, разлетающееся от серьёзной колдобины, а стальную штамповку, что выправляется на пне топором? И карбюратор, на котором всегда доедешь.
кто-то страшный
Давайте-ка добавим тачскрин в бюджетное ведро для езды по плохим дорогам. А еще побольше сложных форм в торпеду, чтобы её было сложнее протирать! Молодцы, чо.
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