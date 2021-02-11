Фото: Renault Поделиться Поделиться







Компания Renault представила второе поколение кроссовера Duster. Для российских дорог его оборудовали подогревом для людей и стекол и моторами, работающими на 92-м бензине. Сохранили в линейке и дизельный двигатель.

Как сообщает 11 февраля пресс-служба компании, обновленный кроссовер построен на модульной SUV-платформе нового поколения. Кузов автомобиля был спроектирован заново, он стал более жестким и прочным. В частности, автомобиль получил более мощные передние стойки и панели пола, а боковины теперь представляют собой единые детали. Новый Duster также крупнее и на 26 мм длиннее своего предшественника. Колесную базу автомобиля увеличили до 2676 мм. Дорожный просвет составляет 210 мм, а углы въезда и съезда — 31 и 33 градуса соответственно.

Фото: Renault Фото: Renault Фото: Renault Поделиться Поделиться







«Дастеру» обновили дизайн экстерьера, но сохранили узнаваемую внешность. Кроссовер получил новую решетку радиатора, светодиодную оптику и цвета кузова: оранжевый Atacama и серо-коричневый Tenakuru. В зависимости от версии доступны 16-дюймовые или 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. Среди изменений интерьера — рулевая колонка с регулировкой по высоте и вылету, водительское сиденье с регулируемой поясничной поддержкой, регулируемый бокс-подлокотник и подстаканники между передними сиденьями. Также Duster получил новую многофункциональную мультимедийную систему EASY LINK, до пяти разъемов USB и две 12-вольтовые розетки. Для российского климата автомобиль оснастили двухступенчатым обогревом передних и задних сидений, рулевого колеса, форсунок омывателя, электрическим нагревательным элементом в системе отопления, подогревом ветрового и заднего стекол и зеркал заднего вида, а также системой дистанционного запуска Renault Start.

Фото: Renault Поделиться Поделиться







Моторная гамма представлена пятью двигателями. Для переднеприводного Renault Duster по-прежнему предлагается 114-сильный бензиновый «атмосферник» объемом 1,6 литра в сочетании с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Для полноприводных вариантов доступны модернизированный 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 117 л. с., 2-литровый атмосферный бензиновый двигатель мощностью 143 «лошадки», новый 150-сильный бензиновый турбодвигатель ТСе150 и турбодизельный двигатель 1.5 dCi мощностью 109 л. с. Все они работают в паре с 6-ступенчатой «механикой» c укороченной первой передачей, а новый турбодвигатель также доступен с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic. Все бензиновые моторы сертифицированы для работы с топливом АИ-92

Интеллектуальная система полного привода All-Mode 4x4-i перешла на новое поколение без изменений. Все полноприводные версии новинки оснащаются отключаемой системой динамической стабилизации ESP, ABS и антипробуксовочной системой. Также автомобиль получил ассистент спуска с горы, камеры кругового обзора и монитор 4х4. Серийное производство второго поколения кроссовера уже стартовало на заводе Renault в Москве. Продажи начнутся в первом квартале 2021 года.