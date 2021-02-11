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Пассажиры автобуса в Петербурге пили в салоне, кричали про Навального, а потом сломали стеклоочиститель

Полиция Петроградского района ищет четырёх человек, которые куролесили в автобусе с криками про Навального.

Как стало известно «Фонтанке» 11 февраля, около десяти вечера накануне в полицию обратился 58-летний водитель автобуса маршрута 191. Он сообщил, что около 21:15 в салон зашли четверо молодых людей лет до 20 на вид без масок. Они, по словам заявителя, выпивали, приставали к другим пассажирам и кричали «за Навального». А когда выходили на остановке у дома 45 по Чкаловскому проспекту, то один из них сломал стеклоочиститель лобового стекла.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ведётся поиск хулиганов.

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Комментарии (12)

265060066
Яркие представители электората Навального.
kiros
Праздновали наверно освобождение)
Brodyazhnik
Это "молодые интеллектуалы" от Фонтанки
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