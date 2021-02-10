В Роскомнадзоре заявили, что начинают составлять «протестные» протоколы на соцсети. Рассчитывают справиться к весне

Федеральная служба по надзору в сфере связи намерена осуществить угрозу и оштрафовать соцсети за проигрыш в борьбе с сообщениями о несогласованных акциях. Оформлять нарушения в протоколы будут до 1 марта.
Как сообщили в пресс-службе Роскомнадзора 10 февраля, протоколы готовят в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram. Вызовы представителям отправлены, составлять будут с 11 февраля по 1 марта, пишет РИА «Новости».
Призывы к детям посетить протестные акции подпадают под статью 13.41 КоАП. Нарушение порядка ограничения доступа к запрещённой информации может стоить юрлицу от 800 тысяч до 4 миллионов. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается до десятой части годовой выручки. В период протестов 23 и 31 января Роскомнадзор нашёл порядка 2,5 тысяч сообщений, которые расценили как призывы.
Представителям писали письма, отправляли предостережения, повторяли рассылку, грозили штрафами и вызывали на разъяснительную беседу. Регулятор сетует, что большая часть корреспонденции улетала за границу, рассматривать её не спешили. Оценив ситуацию, федеральная служба предложил законодательно обязать зарубежные интернет-компании, работающие в России, создать представительства в РФ.