В Роскомнадзоре заявили, что начинают составлять «протестные» протоколы на соцсети. Рассчитывают справиться к весне

Федеральная служба по надзору в сфере связи намерена осуществить угрозу и оштрафовать соцсети за проигрыш в борьбе с сообщениями о несогласованных акциях. Оформлять нарушения в протоколы будут до 1 марта.



Как сообщили в пресс-службе Роскомнадзора 10 февраля, протоколы готовят в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram. Вызовы представителям отправлены, составлять будут с 11 февраля по 1 марта, пишет РИА «Новости».