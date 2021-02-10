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В Роскомнадзоре заявили, что начинают составлять «протестные» протоколы на соцсети. Рассчитывают справиться к весне

Федеральная служба по надзору в сфере связи намерена осуществить угрозу и оштрафовать соцсети за проигрыш в борьбе с сообщениями о несогласованных акциях. Оформлять нарушения в протоколы будут до 1 марта.

Как сообщили в пресс-службе Роскомнадзора 10 февраля, протоколы готовят в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram. Вызовы представителям отправлены, составлять будут с 11 февраля по 1 марта, пишет РИА «Новости».

Призывы к детям посетить протестные акции подпадают под статью 13.41 КоАП. Нарушение порядка ограничения доступа к запрещённой информации может стоить юрлицу от 800 тысяч до 4 миллионов. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается до десятой части годовой выручки. В период протестов 23 и 31 января Роскомнадзор нашёл порядка 2,5 тысяч сообщений, которые расценили как призывы.

Представителям писали письма, отправляли предостережения, повторяли рассылку, грозили штрафами и вызывали на разъяснительную беседу. Регулятор сетует, что большая часть корреспонденции улетала за границу, рассматривать её не спешили. Оценив ситуацию, федеральная служба предложил законодательно обязать зарубежные интернет-компании, работающие в России, создать представительства в РФ.

Несогласованные с властями акции протеста прошли 23 января в сотне городов России. С призывом выходить на улицы выступил вернувшийся из Германии и задержанный на 30 суток Алексей Навальный. Свое обращение он подкрепил фильмом про «геленджикский дворец», якобы принадлежащий Путину. На улицы выходили также 31 января и 2 февраля после решения суда заменить Навальному условный срок на реальный.

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Комментарии (3)

Igor_VS
До признания, а мы не в силах совсем недалеко.
Евгений Литвинец
Вроде бы Маркс что-то писал о страшных преступлениях, на которые готов капиталист ради 300 процентов прибыли. Но он даже представить себе не мог, в какую бездну подлости и морального ничтожества может пасть российский чиновник средней руки ради должности, оклада и удовлетворения неистребимого подобострастия перед начальством. Нет таких преступлений, на которые они не пойдут ради предвкушения начальственного одобрения. И как таких Земля носит? Невероятно.
Доверчивый_5e4ce296a0900
"Приводите ко мне своих детушек,
Я их за ужином скушаю".

Поперхнетесь!
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