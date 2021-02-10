Цены неглубокой заморозки. Хлеб дорожает, несмотря на миллиардную господдержку

автор фото Пелагия Тихонова/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







О том, что крупнейшие производители хлебобулочной продукции Петербурга намерены поднять отпускные цены, «Фонтанке» сообщили представители нескольких федеральных и региональных сетей. К примеру, Fazer с 16 февраля планирует увеличить расценки до 10% в зависимости от категории. О таком же подорожании предупредила «Дарница». Продукция «Каравая» вырастет в цене до 5% — если ретейлеры примут условия поставщиков. Сети уже отказались от наценки на социальные позиции, и дальше компенсировать подорожание за счет собственной маржи готовы не все.



Как отмечают в своих письмах хлебопеки, последняя индексация цен проводилась еще весной. Но с тех пор заметно подорожали все составляющие себестоимости продукции: ингредиенты, упаковка, тарифы на энергоносители и логистику. Так, пшеничная мука (занимает около 17% в себестоимости) стала дороже на 14–29%, в зависимости от категории. Расценки на вкусовое сырье (30% себестоимости) поднялись в среднем на 17%. Больше всего увеличилась стоимость сахара — на 83%, и жиров — на 27%. Затраты на упаковку (доля в себестоимости 5,6%) в среднем выросли на 1,7%. На 5% подскочили экспедиционные расходы (14% себестоимости), на 7% — коммунальные (2,4% себестоимости). Общехозяйственные (а в них, в том числе, заложены траты на коронавирусную безопасность) — на 3,5%.

«Несмотря на миллионные затраты на соблюдение связанных с пандемией требований и рост цен на сырье, Fazer не повышал отпускные цены на хлеб и выпечку в самое тяжелое время — во время локдауна. Сейчас при астрономическом росте цен на наш основной ингредиент — муку — мы вынуждены поднять стоимость своей продукции, чтобы компенсировать потери», — комментируют в компании. Повышение коснется всех клиентов.



По словам ретейлеров, производители уже делали попытку согласовать повышение цен в конце осени, но после того, как президент Владимир Путин заявил о недопустимости подорожания базовых продуктов, было решено взять паузу в переговорах.

В декабре премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что хлебопекарным предприятиям компенсируют часть затрат, связанных с производством продукции. Размер компенсации составит 2 тыс. рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток). Для небольших пекарен, которые производят около 15 т хлеба в сутки, сумма поддержки составит около 1 млн рублей за месяц работы, для крупных (от 60 т продукции в сутки) — более 3,6 млн рублей. Но власти выставили условие: предприятие, получившее компенсацию, должно зафиксировать цены.

В январе правительство определилось с размером поддержки — 4,7 млрд рублей. Распределять их доверили Минсельхозу. Как следует из распоряжения Михаила Мишустина от 22 января, Петербургу достанется чуть более 200 млн рублей. Из них 125,2 млн рублей зарезервированы на выплаты производителям муки, а 79,95 млн рублей — на компенсации самим хлебопёкам.



В комитете по промышленной политике сообщили, что со дня на день ждут от Минсельхоза проект соглашения. Как только город и федеральное ведомство его подпишут, деньги поступят, сообщил замглавы ведомства Алексей Яковлев. Планируется, что подать заявку можно будет с конца февраля. Порядок предоставления субсидий проходит процедуру согласования.

Не исключено, что производители торопятся согласовать повышение, прежде чем дать государству торжественное обещание заморозить цены в обмен на субсидии. Но в письмах к ретейлерам хлебопеки сообщают, что не намерены участвовать в программе компенсаций, предложенной правительством. Сделка оказалась невыгодной: размер субсидии недостаточен для того, чтобы компенсировать возросшие издержки, пояснил «Фонтанке» один из участников рынка.

Мукомолы пока тоже считают в уме. «87% в себестоимости производства муки — это стоимость зерна, а оно в прошлом году подорожало более чем на 40%. Есть опасение, что субсидия не покроет весь эффект от этого», — говорит Елена Мамичева, операционный директор ЛКХП им. Кирова, вице-президент Ассоциации «Русская мука». Но этот инструмент может дать качественный эффект вместе с другой мерой поддержки: с 15 февраля вводятся квота и пошлины на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. «Это должно снизить стоимость зерна на внутреннем рынке», — отмечает она. Пока же производители обсуждают механизм предоставления компенсаций: в частности, пока предполагается, что субсидией можно будет компенсировать подорожание только той муки, которая идет на изготовление социальных видов хлеба.



Компенсировать можно будет затраты на хлеб со сроком хранения до 5 суток, пояснил Алексей Яковлев. На сдобу субсидии распространяться не будут. Но точные условия станут понятны, когда Минсельхоз утвердит проект соглашения.

В январе Петростат зафиксировал повышение стоимости пшеничного хлеба на 1,5%, ржаного — на 0,5%. Для сравнения: в 2020 году булочные изделия выросли в цене на 6,2%, тогда как пшеничный хлеб подешевел на 0,5%.

По словам ретейлеров, большинство из них еще раздумывают над предложением хлебопеков. «Мы рассматриваем все обращения поставщиков о повышении отпускных цен в рабочем порядке, обсуждаем обоснованность и структуру факторов, его повлекших», — сообщили в X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). Предсказать рост полочных цен представитель ретейлера затруднился. Но компания уже «обнулила» наценку на ряд социально значимых товаров из базовой потребительской корзины, в том числе на хлеб первой цены. Таким образом, если повышение от поставщиков будет согласовано, цена вырастет и для конечного клиента. Но сеть по-прежнему на этом зарабатывать не будет.



«Лэнд» не планирует принимать новые цены, пока этого не сделают крупные сети. Не исключено, что предложение по одним позициям будет принято, а по другим нет. В компании обещают сдержать подорожание на полке за счет собственной маржи — но в каком объеме, пока не ясно. «У государства есть желание контролировать цены, с другой — у поставщиков желание эти цены поднимать. А аренда и зарплаты ниже не становятся», — отмечают в «Лэнде».

«Реалъ» уже принял новые расценки «Дарницы» и «Каравая». Закупочные цены увеличились на 5–7%, стоимость на полке — на 3–5%. Решение по Fazer пока не принято. «Оттянули до 1 марта, но, судя по всему, вариантов отказаться нет», — комментируют в компании.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

